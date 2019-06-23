В Україні дозволили фотографуватися на документи в головному уборі

Міністерство внутрішніх справ України дозволило фотографуватися для документів у головному уборі. Про це в п'ятницю, 22 листопада, заявила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, передає пресслужба відомства.
"Рівно рік тому ми з представниками різних релігійних течій обговорювали проблеми фотографування на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Це паспорт громадянина України, закордонні паспорти, довідки на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженців. Власне, МВС, як орган, який формує державну політику в міграційній сфері, зробило все можливе, щоб забезпечити легку процедуру фотографування без порушення релігійних переконань", - зазначила вона.
Для цього в липні Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову, а в серпні був виданий відповідний указ президента.
Інший заступник глави МВС України Сергій Гончаров додав, що нові норми відповідають міжнародним стандартам, тому повинні бути легко прийняті у міжнародному використанні. "Це не питання зручності, це питання дотримання прав та свобод, які гарантує Конституція. Всі вимоги чітко зрозумілі, прийнятні для релігійних течій. І ми, поважаючи права вірян, повинні мати змогу ідентифікувати особу. Ці норми відповідають стандартам ІСАО. Тому ці документи будуть прийнятні у міжнародному використанні", - заявив Гончаров.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Велика різноманітність
Відмінності в деяких елементах традиційного мусульманського жіночого одягу часом здаються незначними. Не дивно, що багато хто нерідко плутає нікаб з паранджею або чадрою. Крім того, жінки часто носять різні елементи одягу в поєднанні, що тільки посилює плутанину. Чим відрізняються традиційні головні убори й елементи одягу мусульманок - у галереї DW.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Шейла
Довгий прямокутний шарф, який вільно обертають навколо голови і кладуть на плечі. Шейли бувають різних кольорів. Такий варіант головного убору найбільш розповсюджений у країнах Персидської затоки.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб
У більш широкому розумінні хіджаб - це будь-який одяг, який відповідає нормам шаріату. Однак у західних країнах хіджабом називають традиційну жіночу мусульманську хустку, яка повністю закриває волосся, вуха та шию і в більшості випадків злегка вкриває плечі. Обличчя при цьому залишається відкритим.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хіджаб аміра
Цей головний убір складається із двох частин. Одна з них щільно облягає голову на зразок шапочки, інша - це шарф у формі рукава, який вдягають зверху, щоб закрити плечі. Саме слово "аміра" перекладається з арабської як "принцеса".
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Хімар
Накидка з прорізом для обличчя, яка закриває волосся, вуха і плечі та доходить до талії. Хімар поширений на Близькому Сході і в Туреччині.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Чадра
Довге покривало, що закриває усе тіло з голови до п'ят. Чадра ніяк не кріпиться до одягу і не має застібок, жінка зазвичай сама притримує її руками. Чадра обличчя не закриває, але за бажання жінка може зробити це краєм покривала. Її часто носять у поєднанні з нікабом. Поширена в Ірані.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Нікаб
Головний убір чорного кольору, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей. Нікаб поєднують з іншими видами традиційного мусульманського одягу, наприклад, з абаєю - довгою сукнею з рукавами і без паска. Найчастіше нікаб носять у країнах Персидської затоки, Ємені і Пакистані.
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Хіджаб, чадра, паранджа: у чому різниця?
Паранджа
Довге покривало, яке повністю вкриває тіло та обличчя. Проріз для очей в паранджі закритий щільною сіткою - чачваном. Цей вид одягу розповсюджений у Середній Азії та Афганістані.
Автор: Ута Штайнвер, Ольга Войтович