В Україні дозволили фотографуватися на документи в головному уборі

Міністерство внутрішніх справ України дозволило фотографуватися для документів у головному уборі. Про це в п'ятницю, 22 листопада, заявила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, передає пресслужба відомства.

"Рівно рік тому ми з представниками різних релігійних течій обговорювали проблеми фотографування на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Це паспорт громадянина України, закордонні паспорти, довідки на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженців. Власне, МВС, як орган, який формує державну політику в міграційній сфері, зробило все можливе, щоб забезпечити легку процедуру фотографування без порушення релігійних переконань", - зазначила вона.

Для цього в липні Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову, а в серпні був виданий відповідний указ президента.

Інший заступник глави МВС України Сергій Гончаров додав, що нові норми відповідають міжнародним стандартам, тому повинні бути легко прийняті у міжнародному використанні. "Це не питання зручності, це питання дотримання прав та свобод, які гарантує Конституція. Всі вимоги чітко зрозумілі, прийнятні для релігійних течій. І ми, поважаючи права вірян, повинні мати змогу ідентифікувати особу. Ці норми відповідають стандартам ІСАО. Тому ці документи будуть прийнятні у міжнародному використанні", - заявив Гончаров.