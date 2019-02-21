 В Україні два місяці була заблокована трансплантація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2019

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Новини

В Україні два місяці була заблокована трансплантація

В Україні розблокували спорідену трансплантацію кісткового мозку та печінки. До цього через правову колізію два місяці трансплантація в країні була фактично заблокована.

В Україні два місяці була заблокована трансплантація

Верховна Рада України у четвер, 28 лютого, ухвалила закон щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині, який відновив споріднену трансплантацію органів, що регенерують, заблоковану з 1 січня 2019 року. За це рішення проголосував 231 народний депутат, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Починаючи з цього літа, усіх німців письмово запитають про те, чи не хочуть вони стати донорами органів. Відповідну ухвалу підтримали всі фракції Бундестагу. (22.03.2012)

В Україні хочуть кожного зробити потенційним донором органів після смерті. Попри делікатність питання, суспільного обговорення не було. Відповідні пропозиції, однак, уже в парламенті. (21.11.2012)

Член комітету з питань охорони здоров'я від фракції БПП Сергій Березенко пояснив, що депутати хоч і ретельно підійшли до ухвалення у травні 2018 року закону про трансплантацію, однак не врахували тоді одної речі. "Це був хороший закон, єдиний недолік, який ми не врахували і не врахував МОЗ, це те, що він передбачав створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЕДІСТ), синхронізованої зі світовою системою. Система ЕДІСТ мала бути запущена з 1 січня 2019 року, а всі операції з трансплантації, які проводяться в країні, повинні бути внесені в цю систему. Але уряд не зміг підготувати всі матеріали і запустити цю систему", - сказав Березенко.

Таким чином, в Україні склалась ситуація, що навіть ті операції з трансплантації, які можна було проводити до 1 січня 2019 року, були заблоковані.

За словами Березенка, "вийшла колізія, через яку стара система вже не працювала з 1 січня, а нова ще не почала діяти, так як не створена інформаційна система". "З 1 січня ми опинилися в такій ситуації, коли навіть ті операції, які робили раніше, зокрема, пересадку кісткового мозку, коли лікували дітей від раку крові в "Охматдиті", ми не могли робити законно. Хірурги і лікарі, які їх проводили, опинилися в напівлегальному становищі і могли понести навіть кримінальну відповідальність. Фактично на два місяці ми опинилися в правовому колапсі", - сказав народний депутат.

Нагадаємо, закон від травня 2018 року заснований на презумпції незгоди, яка передбачає, що кожна людина апріорі не згодна віддати свій орган, і якщо вона хоче стати донором, то має особисто підписати відповідну згоду.

За даними національного руху "За трансплантацію", в Україні щороку трансплантації потребують понад п'ять тисяч осіб. З них на пересадку нирки чекають 2500 пацієнтів, серця - понад тисячу осіб, кісткового мозку - 300 хворих. 

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