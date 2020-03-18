В Україні від COVID-19 одужало вже вісім осіб

Міністерство охорони здоров'я України нарахувало вже вісім випадків одужання від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 22 березня, повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, присвяченому коронавірусу.

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"Від Covid-19 в Україні одужали вже 8 осіб", - ідеться в повідомленні відомства. Жодних інших подробиць не наводиться.

Про перший випадок одужання від коронавірусної інфекції стало відомо 20 березня.

Нагадаємо, загалом станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції, з яких шість було зафіксовано 21 березня. Усі шість випадків виявили в Києві. В цілому в Україні від Covid-19 померло вже троє людей.

У МОЗ у неділю також повідомили про плани залучити студентів-медиків до боротьби з загрозою поширення коронавірусної інфекції.