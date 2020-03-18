 В Україні від COVID-19 одужало вже вісім осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні від COVID-19 одужало вже вісім осіб

Натепер українські медики зафіксували вже вісім випадків одужання від коронавірусної інфекції, запевняють у МОЗ. Про перший такий випадок стало відомо 20 березня.

Коронавірусна інфекція

Міністерство охорони здоров'я України нарахувало вже вісім випадків одужання від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 22 березня, повідомленні в Telegram-каналі МОЗ, присвяченому коронавірусу.

Читайте також: Карантин в Україні: що робити при звільненні, виселенні з квартири та як оформити лікарняний

"Від Covid-19 в Україні одужали вже 8 осіб", - ідеться в повідомленні відомства. Жодних інших подробиць не наводиться.

Коронавірусна інфекція Covid-19

Про перший випадок одужання від коронавірусної інфекції стало відомо 20 березня.

Нагадаємо, загалом станом на 10:00 22 березня в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції, з яких шість було зафіксовано 21 березня. Усі шість випадків виявили в Києві. В цілому в Україні від Covid-19 померло вже троє людей.

Симптоми коронавірусу

У МОЗ у неділю також повідомили про плани залучити студентів-медиків до боротьби з загрозою поширення коронавірусної інфекції.

Дивитись відео 01:32

Солідарність у часи коронавірусу: співи, оплески, допомога (20.03.2020)

DW.COM

До запобігання поширенню коронавірусу в Україні залучають 17 тисяч правоохоронців

Від початку карантинних заходів в Україні поліцейські склали на порушників 923 адміністративні протоколи і розпочали вісім кримінальних проваджень. (21.03.2020)  

До України 21 березня мають евакуювати шість тисяч людей

Внаслідок посилення у світі обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу українців закликають не зволікати та звертатись до авіакомпаній для організації повернення до України. (21.03.2020)  

Також за темою

Відвідувачі овочевого ринку в Італії в захисних масках

Через які предмети поширюється новий коронавірус (фотогалерея) 18.03.2020

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей.

Großfläche Desinfektion gegen das Corona-Virus in Taiwan

Тайвань зумів успішно протистояти поширенню коронавірусу 16.03.2020

Були побоювання, що Тайвань через його розташування поблизу КНР, вже невдовзі перетвориться в зону підвищеного ризику через епідемію коронавірусу. Але цього не сталося завдяки ефективним діям тамтешньої влади.

Symbolbild - Altenpflege - Pflege - Pflegeberuf - Altersarmut

Як у Німеччині намагаються захистити від коронавірусу літніх людей 16.03.2020

Німеччина демонструє один з найвищих темпів поширення коронавірусу в Європі. Це захворювання особливо складно переносять люди віком понад 60 років, а ФРН - старіюча країна.

Реклама

Докладно

Ukraine Pandemie Covid Corona (picture-alliance/dpa/A. Ratmirov)

Які права українці мають під час карантину

Про права українців під час пандемії та надзвичайної ситуації в інтерв'ю DW розповіла судова експертка Анна Клєцова.  

Віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (л) та міністр економіки Петер Альтмаєр

Уряд ФРН підготував пакет антикризових законопроєктів

Для підтримки економіки та бізнесу в умовах пандемії планується виділення 150 мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  