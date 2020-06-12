 В Україні від COVID-19 одужали понад 20 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

В Україні від COVID-19 одужали понад 20 тисяч людей

Від початку епідемії в Україні від COVID-19 одужали вже більше 20 тисяч осіб. Лише за останню добу вилікувались 505 людей, однак кількість нових заражень залишається вищою за цей показник.

Кількість нових інфікувань коронавірусом в Україні за добу поки перевищує кількість одужань

Кількість нових інфікувань коронавірусом в Україні за добу поки перевищує кількість одужань

Кількість пацієнтів, які з початку епідемії COVID-19 в Україні вже одужали від цієї недуги, станом на четвер, 2 липня, сягнула 20053. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України.

Лише за останню добу, за даними ЦГЗ, одужали 505 осіб. Водночас ця цифра все ще залишається нижчою за добову кількість підтверджених нових випадків коронавірусу - недугу протягом 1 липня виявили у 889 осіб.

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Більше тисячі жертв коронавірусу в Україні

Кількість активних випадків COVID-19 в Україні зараз становить 24650. А загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 45,9 тисячі осіб. 1185 людей померли внаслідок хвороби.

Станом на 2 липня у лікарнях із діагнозом COVID-19 перебувають 4485 осіб, при цьому 98 пацієнтів довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів. Загалом у лікарнях із цим діагнозом перебували 12234 особи, 33 653 пацієнти лікувалися амбулаторно.

За час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області - там 5 730 людей заразилися коронавірусом. У Києві кількість підтверджених інфікувань складає 5 242, а Чернівецькій області - 4 894. При цьому за кількістю випадків на 100 тисяч населення лідером досі залишається Чернівецька область.

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