В Україні від початку пандемії COVID-19 інфікувалися понад 1,5 мільйона людей

В Україні минулої доби підтвердили 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 18 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень зафіксували у Києві (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 376 осіб, померли 267 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Всього за добу провели 118 780 тестувань. З них методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959.

За весь час пандемії в Україні було підтверджено більше 1,5 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 29 253 людини, у яких зафіксували зараження.

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У Києві заборонили глядачам відвідувати футбольні матчі

Минулої доби у Києві заборонили доступ глядачів на футбольні матчі до стабілізації епідемічної ситуації. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"У столиці ситуація з поширенням хвороби - складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки", - заявив він. За словами Поворозника, у четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни мали з'їхатися вболівальники. "Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми маємо цього не допустити "- цитує Поворозника пресслужба КМДА.

Рішення про заборону доступу глядачів на матчі ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Крім того, комісія розпорядилася розпочати весняні канікули для учнів київських загальноосвітніх закладів з 18 березня.

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