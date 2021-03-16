В Україні від початку пандемії COVID-19 інфікувалися понад 1,5 мільйона людей
В Україні за останню добу померли 267 людей, у яких підтвердили коронавірус. Виявлено 15 053 нових випадки COVID-19. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Житомирській та Львівській областях.
Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона людей
В Україні минулої доби підтвердили 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 18 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Найбільшу кількість нових заражень зафіксували у Києві (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 376 осіб, померли 267 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.
Всього за добу провели 118 780 тестувань. З них методом ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959.
За весь час пандемії в Україні було підтверджено більше 1,5 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 29 253 людини, у яких зафіксували зараження.
У Києві заборонили глядачам відвідувати футбольні матчі
Минулої доби у Києві заборонили доступ глядачів на футбольні матчі до стабілізації епідемічної ситуації. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.
"У столиці ситуація з поширенням хвороби - складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки", - заявив він. За словами Поворозника, у четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни мали з'їхатися вболівальники. "Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми маємо цього не допустити "- цитує Поворозника пресслужба КМДА.
Рішення про заборону доступу глядачів на матчі ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Крім того, комісія розпорядилася розпочати весняні канікули для учнів київських загальноосвітніх закладів з 18 березня.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
Дивитись відео07:58
Поділитись
Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)