 В Україні від початку пандемії COVID-19 інфікувалися понад 1,5 мільйона людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

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Новини

В Україні від початку пандемії COVID-19 інфікувалися понад 1,5 мільйона людей

В Україні за останню добу померли 267 людей, у яких підтвердили коронавірус. Виявлено 15 053 нових випадки COVID-19. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Житомирській та Львівській областях.

Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона людей

Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона людей

В Україні минулої доби підтвердили 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 18 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень зафіксували у Києві (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 376 осіб, померли 267 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Всього за добу провели 118 780 тестувань. З них методом  ПЛР - 53 039, методом ІФА - 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 43 959.

За весь час пандемії в Україні було підтверджено більше 1,5 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 29 253 людини, у яких зафіксували зараження.

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У Києві заборонили глядачам відвідувати футбольні матчі

Минулої доби у Києві заборонили доступ глядачів на футбольні матчі до стабілізації епідемічної ситуації. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"У столиці ситуація з поширенням хвороби - складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки", - заявив він. За словами Поворозника, у четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни мали з'їхатися вболівальники. "Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми маємо цього не допустити "- цитує Поворозника пресслужба КМДА.

Рішення про заборону доступу глядачів на матчі ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Крім того, комісія розпорядилася розпочати весняні канікули для учнів київських загальноосвітніх закладів з 18 березня.

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  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

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