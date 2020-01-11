В Україні відреагували на визнання Іраном вини в збитті літака МАУ

В Україні в суботу, 11 січня, відреагували на заяву іранських військових, які визнали, що 8 січня "ненавмисно" збили літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Зокрема, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав це визнання "важливим кроком у процесі розслідування, яке досі триває".

За його словами, українські експерти й надалі працюють на місці трагедії з метою детального розслідування причин та остаточного встановлення істини. "Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені "чорні скринькі" та місце зберігання частини фрагментів літака. Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800. Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Сьогодні зранку електронну ДНК-формулу направлено нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані", - повідомив голова уряду.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов своєю чергою заявив, що СБУ розглядала основною причиною авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" пуск ракети військовими Ірану в ручному режимі. "Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи - робота зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Вчора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткнення літака з ракетою і можливий теракт. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - зазначив Баканов, йдеться у повідомленны на сайті спецслужби.

Тим часом міністерство внутрішніх справ України повідомило, що передало в Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ. "Наразі ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл і повернення їх до Києва", - повідомила прес-служба МВС на сторінці у Facebook.

В авіакомпанії МАУ теж прокоментували визнання Іраном провини в збитті українського літака. "Ми жодної секунди не мали сумнівів у тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", - написав президент авіакомпанії Євгеній Дихне на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що екіпаж літака, що розбився, був кращим з кращих."Спасибі всім, хто думає й аналізує, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу", - зазначив він.

Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня визнав, що український Boeing помилково збили іранські військові. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує повного визнання іранською стороною своєї провини та доведення розслідування до кінця. Очікується, що 11 січня він проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роухані та виступить з телезверненням.