В Україні відреагували на визнання Іраном вини в збитті літака МАУ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав визнання Іраном вини своїх військових у збитті літака МАУ під Тегераном "важливим кроком у процесі розслідування". Прокоментували заяву влади Ірану в СБУ та МАУ.
На місці падіння літака МАУ під Тегераном
В Україні в суботу, 11 січня, відреагували на заяву іранських військових, які визнали, що 8 січня "ненавмисно" збили літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Зокрема, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав це визнання "важливим кроком у процесі розслідування, яке досі триває".
За його словами, українські експерти й надалі працюють на місці трагедії з метою детального розслідування причин та остаточного встановлення істини. "Вони вже спільно з Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран оглянули знайдені "чорні скринькі" та місце зберігання частини фрагментів літака. Також було здійснено розкладку фрагментів літака з метою встановлення повноти знайдених частин Boeing-737-800. Зібрано ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі. Сьогодні зранку електронну ДНК-формулу направлено нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані", - повідомив голова уряду.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов своєю чергою заявив, що СБУ розглядала основною причиною авіакатастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" пуск ракети військовими Ірану в ручному режимі. "Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи - робота зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Вчора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях - зіткнення літака з ракетою і можливий теракт. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - зазначив Баканов, йдеться у повідомленны на сайті спецслужби.
Тим часом міністерство внутрішніх справ України повідомило, що передало в Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ. "Наразі ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл і повернення їх до Києва", - повідомила прес-служба МВС на сторінці у Facebook.
В авіакомпанії МАУ теж прокоментували визнання Іраном провини в збитті українського літака. "Ми жодної секунди не мали сумнівів у тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи", - написав президент авіакомпанії Євгеній Дихне на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що екіпаж літака, що розбився, був кращим з кращих."Спасибі всім, хто думає й аналізує, хто з нами це поділяв і поділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу", - зазначив він.
Нагадаємо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня визнав, що український Boeing помилково збили іранські військові. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує повного визнання іранською стороною своєї провини та доведення розслідування до кінця. Очікується, що 11 січня він проведе телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роухані та виступить з телезверненням.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Літак упав невдовзі після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували 82 громадянина Ірану, 63 громадян Канади, а також шведи, афганці та британці.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
США та Канада говорять про ймовірне влучання в літак ракети
Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. Раніше низка американських ЗМІ написала, що США також мають підтвердження даної версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І Трюдо, і президент США Дональд Трамп припустили, що літак могли збити помилково. Іран звинувачення відкидає.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Тегеран залучить до розслідування Boeing та США
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Перші висновки іранських слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомляється, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Києві оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.