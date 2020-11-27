В Україні відновили відповідальність за недостовірне декларування

Верховна Рада України у п'ятницю, 4 грудня, відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації. Парламент впровадив обмеження волі на термін до двох років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідний законопроєкт №4460-д, розроблений комітетом з питань правоохоронної діяльності, підтримали за основу 287 і 289 у цілому народних депутатів на пленарному засіданні, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Цей законопроєкт пропонує внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.

Також зазначені зміни дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як зазначено в чинній редакції.

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Автори проєкту закону пропонують вилучити з Кримінального кодексу України ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації), натомість доповнити кодекс новою ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Ця стаття встановлює кримінальну відповідальність у разі, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років за частиною першою цієї статті.

У разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачено відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на термін до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років за частиною другою цієї статті.

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КК України також пропонують доповнити ст. 366-3, у якій встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання декларації у вигляді штрафу від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Крім того, зміни пропонується внести і до Кримінального процесуального кодексу України. Зазначається, що кримінальні провадження, передбачені ст. 366-2 і 366-3 КК України, будуть підсудні Вищому антикорупційному суду, а досудове розслідування цих кримінальних правопорушень здійснюватимуть детективи Національного антикорупційного бюро України.

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Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний суд України (КСУ) опублікував рішення, яким була скасована кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень НАЗК. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.