В Україні відновили адаптивний карантин

В Україні із середи, 24 лютого, в умовах пандемії COVID-19 знову почав діяти адаптивний карантин з чотирма рівнями епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Відтепер у більшості українських областей діятиме "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Це - ті обмеження, які вже введені у країні з деякими послабленнями. Зокрема, закладам громадського харчування дозволять працювати на годину довше - до 00:00. Також буде дозволено відвідувати заклади освіти групам понад 20 людей.

При "жовтому" рівні забороняється: бути в громадських місцях, транспорті без захисних респіраторів або масок; бути на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації; перетинати іноземцямм кордон, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19; проводити масові заходи, роботу кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50 відсотків; перевозити пасажирів у громадському транспорті з більшою кількістю людей, ніж сидячих місць; проводити дискотеки, вечірки у нічних клубів тощо.

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"Зелений" рівень буде встановлюватися одночасно на всій території України і дозволить послабити карантинні обмеження. Його можна буде досягнути, якщо рівень захворюваності на території щонайменше 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків від епідемілогічного порогу, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менший за 5 відсотків.

За даними міністерства охорони здоров'я України, до "помаранчевої" зону увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. На цьому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень в області вводитиме комісія з з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), обмеження запрацюють упродовж 48 годин після його впровадження.

Нагадаємо, що згідно з рішенням комісії з ТЕБ та НС "червоний" рівень епідемічної небезпеки з 26 лютого вводять в Івано-Франківській області. Додатково до обмежень "червоної" зони буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано- Франківської області і з них.