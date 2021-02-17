 В Україні відновили адаптивний карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні відновили адаптивний карантин

У рамках адаптивного карантину на більшій частині території України запроваджено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

В Україні почав діяти адаптивний карантин

В Україні почав діяти адаптивний карантин

В Україні із середи, 24 лютого, в умовах пандемії COVID-19 знову почав діяти адаптивний карантин з чотирма рівнями епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Ляшко повідомив про реєстрацію в Україні вакцини BioNTech/Pfizer

Відтепер у більшості українських областей діятиме "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Це - ті обмеження, які вже введені у країні з деякими послабленнями. Зокрема, закладам громадського харчування дозволять працювати на годину довше - до 00:00. Також буде дозволено відвідувати заклади освіти групам понад 20 людей.

При "жовтому" рівні забороняється: бути в громадських місцях, транспорті без захисних респіраторів або масок; бути на вулиці без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації; перетинати іноземцямм кордон, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19; проводити масові заходи, роботу кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50 відсотків; перевозити пасажирів у громадському транспорті з більшою кількістю людей, ніж сидячих місць; проводити дискотеки, вечірки у нічних клубів тощо.

Читайте також: Обіцянки-цяцянки, або Чи підготувались в Україні до вакцинації від COVID-19

"Зелений" рівень буде встановлюватися одночасно на всій території України і дозволить послабити карантинні обмеження. Його можна буде досягнути, якщо рівень захворюваності на території щонайменше 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків від епідемілогічного порогу, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менший за 5 відсотків.

За даними міністерства охорони здоров'я України, до "помаранчевої" зону увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. На цьому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень в області вводитиме комісія з з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), обмеження запрацюють упродовж 48 годин після його впровадження.

Нагадаємо, що згідно з рішенням комісії з ТЕБ та НС "червоний" рівень епідемічної небезпеки з 26 лютого вводять в Івано-Франківській області. Додатково до обмежень "червоної" зони буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано- Франківської області і з них.

Дивитись відео 01:38

Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021)

Також за темою

Ukraine | Winterwetter in Kiew

В Україні запровадили адаптивний карантин до 30 квітня 17.02.2021

Дія адаптивного карантину розпочнеться 24 лютого і триватиме щонайменше до 30 квітня. З початку його дії на всій території України буде "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Proteste gegen Pandemie-Beschränkungen | Polen Krakau Restaurant

Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі 05.02.2021

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.

Ukraine Kiew | Olimpiyskiy Stadium

В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами 18.02.2021

Відсьогодні в Україні дозволені масові заходи та спортивні змагання з глядачами при заповненості половини трибун. Це дозволить київському "Динамо" провести матч проти бельгійського "Брюгге" з глядачами.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський

Медведчук як плацебо для Зеленського

Санкційний ажіотаж закінчиться, і проблеми у президента лише починуться, вважає Євген Тейзе.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  