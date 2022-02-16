У середу, 16 лютого, в Україні відзначають День єднання. Таке свято на офіційному рівні запровадив український президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про можливе вторгнення РФ саме цього дня.

У цей день українців закликали підняти державні прапори на будинках і спорудах. Користувачі соцмереж із різних областей діляться фотографіями розгорнутих прапорів і виконанням гімну.

Зеленський: Українці хочуть жити в мирі

З 8:00 до 10:00 на всіх загальнонаціональних телеканалах України пройшов телемарафон #UAРазом, який відкрив Володимир Зеленський. Він звернувся до українців, яких, за його словами, "єднає єдине бажання - жити, жити у мирі, жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми, з батьками".

"На все це ми маємо повне право, оскільки ми вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І лише ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, жовто-блакитні!" - сказав президент.

Спільний телемарафон продовжиться 19:00 до 22:00. Після урочистостей Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Рівненської області, де спостерігатиме за проведенням військових навчань.

16 лютого у навчальних закладах країни також проведуть уроки, присвячені єднанню. У кінотеатрах та на телебаченні транслюватимуть фільми українського виробництва.

Урочистості у Раді та міжнародна підтримка

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук під час телезвернення назвав 16 лютого "новою визначальною датою" і днем максимальної згуртованості.

"Ми, стиснувшись у пружину, стали єдиним кулаком, який дасть гідну відповідь кожному, хто спробує сунутись на нашу територію", - сказав Стефанчук.

Урочисті заходи до Дня єднання провели й у Верховній Раді. У залі парламенту прозвучав національний гімн у виконанні хору Верьовки. На відкритті пленарного засідання також була присутня делегація литовських парламентарів, які виступили з промовами із трибуни Ради. Заступник голови Сейму Литви Паулюс Саударгас та член комітету з закордонних справ литовського парламенту Емануеліс Зінгеріс висловили підтримку українцям.

"У день єднання ми разом з Україною", - написало у Twitter посольство США, яке напередодні тимчасово перевело свою установу з Києва до Львова.

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Росія відводить техніку?

З осені 2021 року Росія стягує до кордонів України військовослужбовців та техніку. За даними розвідок, російський військовий контингент навколо України перевищує 100 тисяч осіб. На Заході остерігаються, що таким чином Кремль планує повномасштабне вторгнення в Україну, яке, за даними розвідки, може відбутися в лютому.

РФ усі звинувачення в підготовці до нового наступу відкидає. 15 та 16 лютого у Росії заявили, що підрозділи Південного та Західного військових округів завершили маневри та переміщають техніку до місць постійної дислокації. Київ та Захід поки не підтвердили відведення військ від українських кордонів.