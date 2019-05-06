В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні у четвер, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві та інших містах заплановані покладання квітів до пам'ятників та інші урочисті події. У зверненні з нагоді Дня перемоги над нацизмом президент України Петро Порошенко відзначив, що саме на території України були розгромлені відбірні військові з'єднання нацистів і остаточно вирішилася подальша доля війни і спільної перемоги антигітлерівської коаліції. Текст звернення опубліковано на сайті президента України.

Порошенко 9 травня разом з ветеранами та членами уряду поклав квіти до могили Невідомого солдата у Парку слави в Києві.

Новообраний президент України Володимир Зеленський цього дня відвідав рідне місто Кривий Ріг, де побував на могилі свого дідуся, котрий воював під час Другої світової війни. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Twitter він відзначив внесок українців у перемогу над нацизмом та наголосив, що "ніхто не має права приватизувати" перемогу. "Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо живих", - закликав новообраний президент.

За даними міністерства внутрішніх справ України, найбільш масові заходи під час відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні очікуються в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Поліцейські організували доступ до місць проведення мітингів або покладання квітів. На частині вулиць центру Києва та обласних центрів обмежено рух транспорту біля місць проведення пам’ятних заходів. Загалом до охорони порядку залучено понад 16,5 тисячі правоохоронців.

Напередодні Україна відзначила День пам'яті та примирення. Під час акції "Перша хвилина миру" в Києві увечері в середу, 8 травня, Порошенко заявив, що Україна на відміну від Російської Федерації не має наміру приватизувати спільну перемогу країн антигітлерівської коаліції над нацизмом. Він підкреслив, що Україна "дистанціювалася від кремлівського побєдобєсія" і "за п'ять останніх років виробила свій ритуал ушанування Дня перемоги у Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейських традицій".

Порошенко також підкреслив, що уроки Другої світової війни дають Україні підстави для боротьби проти російських анексії Криму та окупації частини Донбасу. "Для України, яка протистоїть російській агресії, висновки зроблені з уроків Другої світової війни, і вони є особливо важливими - вони дають нам моральну і правову основу для справедливої боротьби проти анексії Криму та окупації частини українського Донбасу", - сказав президент України.

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