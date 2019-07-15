 В Україні відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Новини

В Україні відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради

В Україні відбувається голосування на позачергових виборах до Верховної Ради. У них беруть участь 22 партії та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

В Україні відбуваються парламентські вибори

В Україні відбуваються парламентські вибори

В Україні в неділю, 21 липня, почалися позачергові вибори до Верховної Ради, у них змагатимуться 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

Голосування на виборах відбувається з 8-ї до 20-ї години. Під час них зможуть проголосувати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу). Ще півмільйона українців зможуть проголосувати на закордонних дільницях. Таким чином, до Верховної Ради має бути обрано щонайбільше 424 народних депутати з 450.

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У бюлетені буде 22 політичні партії. Прохідний бар'єр до Верховної Ради становить 5 відсотків. Всього ЦВК зареєструвала майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

У день виборів проведуть щонайменше чотири екзитполи. Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть "Національний екзит-пол". Також соцдослідження проведуть Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" разом із Комітетом виборців України (КВУ), зазначає агентство "Інтерфакс-Україна". 

Згідно із законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування, тобто не пізніше 5 серпня. Не пізніше, ніж на п'ятий день (не пізніше 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднює ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку). 

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