В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

В Україні в суботу, 24 листопада, вшановують пам'ять жертв голодоморів. Національні пам'ятні заходи розпочнуться у Києві о 15:20 за київським часом біля меморіалу жертв Голодомору. На 16:00 запланована загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої небайдужі громадяни запалять свічки біля меморіалів голодоморів або на підвіконнях своїх помешкань, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Голодомори в Україні були штучними, вчиненими людьми проти людей. Точніше - нелюдами проти людей", - написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він також додав, що "цивілізований світ зробив і робить усе можливе, щоб (…) злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну та правову оцінку".

У своєму зверненні до українців з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив: "85 років тому керівництво СРСР вчинило геноцид проти українців. Мільйони людей стали жертвами голодомору, який штучно створив радянський режим. Цей злочин не має терміну давності".

Так само секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що "штучний голод в Україні - справжній геноцид українського народу - один з найбільших злочинів кремлівських катів на чолі зі Сталіним".

У зв'язку із запланованими заходами з нагоди 85-х роковин Голодомору в центрі Києва тимчасово обмежать автомобільний рух, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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