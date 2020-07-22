 В Україні виявили 972 нових випадки COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2020

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Новини

В Україні виявили 972 нових випадки COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 972 нових випадки COVID-19, 886 одужань і 20 померлих. Найбільше інфікувань зареєстрували у Львівській, Рівненський, Івано-Франківській областях та Києві.

В Україні виявили 972 нових заражень COVID-19

В Україні виявили 972 нових заражень COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці, 24 липня, зареєстрували 972 нових випадки інфікувань коронавірусом, 20 летальних випадків та 886 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

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Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (126), Києві (118), Рівненській області (96), Івано-Франківській області (87), Харківській області (74) та Закарпатській області (65).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 62823 випадки інфікування COVID-19, з них - 1571 жертву та 34 886 людей, які одужали.

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Нагадаємо, що напередодні - 23 липня - повідомлялося про 856 нових випадків інфікування, 22 липня - про 829 нових випадків, 21 липня - про 673 нові випадки, 20 липня - про 651 новий випадок інфікування, 19 липня  - про 731 новий випадок інфікування, 18 липня - про 847 нових випадків захворювання на COVID-19. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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