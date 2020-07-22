В Україні виявили 856 нових інфікувань COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 23 липня, зареєстрували 856 нових інфікувань коронавірусом, 17 летальних випадків та 828 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у у Києві (112), Львівській області (109), Івано-Франківській області (76), Рівненській області (71) та Закарпатській області (63).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 61 851 випадок інфікування COVID-19, з них - 1551 жертву та 34 тисячі людей, які одужали.

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Нагадаємо, що напередодні - 22 липня - повідомлялося про 829 нових випадків інфікування, 21 липня - про 673 нові випадки, 20 липня - про 651 новий випадок інфікування, 19 липня - про 731 новий випадок інфікування, 18 липня - про 847 нових випадків, 17 липня - про 809 нових випадків захворювання на COVID-19. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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