В Україні виявили 673 нових випадки COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 21 липня, зареєстрували 673 нові інфікування коронавірусом, 20 летальних випадків та 760 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (114), Закарпатській області (78), Івано-Франківській області (75) та у Києві (73).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 60166 випадків інфікування COVID-19, з них - 1518 жертв та 32199 людей, які одужали.

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Нагадаємо, що напередодні - 20 липня - повідомлялося про 651 новий випадок інфікування, 19 липня - про 731 новий випадок інфікування, 18 липня - про 847 нових випадків, 17 липня - про 809 нових випадків захворювання на COVID-19, 16 липня - 848, 15 липня - 836. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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