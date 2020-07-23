В Україні виявили 1106 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок суботи, 25 липня, зареєстрували 1106 нових інфікувань коронавірусом, 19 летальних випадків та 611 одужань. Про це свідчать останні дані РНБО.

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Рівненській області (143), Києві (129), Львівській області (114), Одеській області (97), Івано-Франківській області (85), та Закарпатській області (68).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 63 929 випадків інфікування COVID-19, з них - 1590 жертв та 35497 людей, які одужали.

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Нагадаємо, що напередодні - 24 липня - повідомлялося про 972 нових випадки інфікування, 23 липня - про 856 нових випадків інфікування, 22 липня - про 829 нових випадків захворювання на COVID-19. А 26 червня було зафіксовано антирекорд - 1109 нових заражених.

Як повідомлялося, уряд України продовживс адаптивний карантин до 31 серпня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у середу, 22 липня.

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