 В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ″Л/ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів "Л/ДНР"

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соціальної політики України Андрія Реви через його слова про мешканців ОРДЛО в інтерв'ю BBC. Рева каже, що його слова були вирвані з контексту.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає негайної відставки Андрія Реви з посади міністра соціальної політики України через його висловлювання про жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. "Я вимагаю негайної відставки міністра Реви з посади. Уряд має офіційно вибачитися перед всіма українцями, а правоохоронці - адекватно реагувати на подібні висловлювання", - написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 30 квітня. Вона послалась на слова Реви з відеосюжету BBC World News.

У сюжеті BBC про жителів окупованих територій Донбасу наводяться слова міністра з інтерв'ю: "Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії - там і тут, нехай потерпить. Мені їх не шкода, нікого абсолютно. Мені шкода тих солдатів і офіцерів і їх родин, які вбиті там, за цих мразів". На питання журналістки щодо зобов’язань України перед своїми громадянами в ОРДЛО, Рева сказав: "Ах, це громадяни? Це не Україна так з ними поводиться".  

Своєю чергою Андрій Рева заявив, що в інтерв'ю йшлося про ситуацію із соціальними виплатами в ОРДЛО, а його слова були вирвані з контексту. "З усього півгодинного інтерв'ю в сюжеті була використана тільки одна моя фраза, яку автор сюжету використовувала як ілюстрацію нібито мого особистого ставлення до всіх без винятку громадян України, які проживають на окупованій території", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

DW.COM

У Ростовській області РФ відкрили перший центр видачі російського громадянства для жителів самопроголошеної "ЛНР". Ще один аналогічний центр - для жителів "ДНР" - запрацює завтра. (29.04.2019)

Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. Нині без додаткової верифікації та довідки ВПО пенсіонери не можуть отримати виплати. (15.11.2018)

Глава мінсоцполітики пояснив свою позицію. "Хочу наголосити, що я вважав і вважаю обов'язком уряду допомогу жителям окупованих територій в отриманні соціальних виплат, включаючи пенсії. Більше того, сьогодні всім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду", - написав він.

Рева зазначив, що вважає негідниками тих громадян України, "хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, убиває наших солдат і офіцерів". "Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і буду вважати негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля. Я вважаю негідниками тих наших співгромадян, хто заради подвійної пенсії сприяв окупації української землі, а тепер очікує на отримання російського паспорта разом з подвійною пенсійною виплатою, анонсованою окупантами", - написав він.

Дивитись відео 03:03

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Під кулями за грошима: як жителі окупованого Донбасу отримують пенсії (04.04.2018)  

Також за темою

Russland Symbolbild Pass

У Росії відкривають центри видачі паспортів жителям ОРДЛО 29.04.2019

У Ростовській області РФ відкрили перший центр видачі російського громадянства для жителів самопроголошеної "ЛНР". Ще один аналогічний центр - для жителів "ДНР" - запрацює завтра.

Ukraine Kiew Georgi Tuka

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий 29.04.2019

Першими російське громадянство в ОРДЛО отримають проросійські бойовики, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Тим часом у Росії відкрився перший центр видачі паспортів.

Russischer Pass Personalausweis Russland

Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО 24.04.2019

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спростив отримання російського громадянства для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  