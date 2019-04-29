В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів "Л/ДНР"

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає негайної відставки Андрія Реви з посади міністра соціальної політики України через його висловлювання про жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. "Я вимагаю негайної відставки міністра Реви з посади. Уряд має офіційно вибачитися перед всіма українцями, а правоохоронці - адекватно реагувати на подібні висловлювання", - написала Тимошенко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 30 квітня. Вона послалась на слова Реви з відеосюжету BBC World News.

У сюжеті BBC про жителів окупованих територій Донбасу наводяться слова міністра з інтерв'ю: "Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії - там і тут, нехай потерпить. Мені їх не шкода, нікого абсолютно. Мені шкода тих солдатів і офіцерів і їх родин, які вбиті там, за цих мразів". На питання журналістки щодо зобов’язань України перед своїми громадянами в ОРДЛО, Рева сказав: "Ах, це громадяни? Це не Україна так з ними поводиться".

Своєю чергою Андрій Рева заявив, що в інтерв'ю йшлося про ситуацію із соціальними виплатами в ОРДЛО, а його слова були вирвані з контексту. "З усього півгодинного інтерв'ю в сюжеті була використана тільки одна моя фраза, яку автор сюжету використовувала як ілюстрацію нібито мого особистого ставлення до всіх без винятку громадян України, які проживають на окупованій території", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Глава мінсоцполітики пояснив свою позицію. "Хочу наголосити, що я вважав і вважаю обов'язком уряду допомогу жителям окупованих територій в отриманні соціальних виплат, включаючи пенсії. Більше того, сьогодні всім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду", - написав він.

Рева зазначив, що вважає негідниками тих громадян України, "хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, убиває наших солдат і офіцерів". "Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і буду вважати негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля. Я вважаю негідниками тих наших співгромадян, хто заради подвійної пенсії сприяв окупації української землі, а тепер очікує на отримання російського паспорта разом з подвійною пенсійною виплатою, анонсованою окупантами", - написав він.