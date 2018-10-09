 В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні

Уряд України виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків вибухів арсеналу на Чернігівщині. У місті Ічня зруйновано шість житлових будинків, повідомили в Національній поліції.

Вибухи біля Ічні Чернігівської області

Вибухи біля Ічні Чернігівської області

Уряд України в середу, 10 жовтня, виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків надзвичайної ситуації після пожежі та детонації боєприпасів на арсеналі біля Ічні Чернігівської області. "Ми наведемо порядок, все відновимо і нікого не залишимо сам-на-сам з проблемою. Так ми працювали в Балаклеї і допомогли вирішити проблему. Так працювали в Калинівці і так само допомогли. Те ж зробимо для мешканців Ічні і прилеглих населених пунктів. Буду тримати ситуацію на контролі", - цитує прес-служба уряду прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

За даними Національної поліції, через вибухи на арсеналі зруйновано шість житлових будинків (п'ять у місті Ічня, ще один у Прилуцькому районі). Також на території міста виявлено 12 боєприпасів. Державна слухба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) має намір завершити очистку території навколо арсеналу (79 тисяч гектарів) від вибухонебезпечних предметів до 15 грудня. "З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розроблено план очищення 16-кілометрової зони", - повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

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Розслідування вибухів на складах із боєприпасами в Україні починаються із гучних заяв про ворожі диверсії. Та з часом кінці кримінальних справ плутаються у банальній недбалості, а то й у зловживаннях військових. (09.10.2018)

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків? (09.10.2018)

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів. (09.10.2018)

Облаштування арсеналів

За словами міністра оборони України Степана Полторака, на момент пожежі на військових складах біля Ічні було 69,5 тисячі тонн боєприпасів, з яких 43 тисячі тонн були готовими до застосування. "Цей арсенал може розмістити 127 тисяч тонн боєприпасів. На початок 2014 року там було 125 тисяч тонн. За останні роки ми  передислокували до інших місць... 56 тисяч тонн боєприпасів", - пояснив Полторак на засіданні уряду.

Причиною вибухів міністр вважає диверсію. Він зазначив, що міністерство оборони зможе забезпечити надійне зберігання боєприпасів на складах після того, як будуть побудовані закриті залізобетонні конструкції на трьох основних арсеналах. На облаштування ж усіх арсеналів потрібно 15 років - і це за умови виділення щороку 500 мільйонів гривень, сказав Полторак.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України віддав розпорядження посилити охорону та оборону всіх військових складів та арсеналів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генштабу.

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)

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Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018)  

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