 В Україні вже понад 1000 інфікованих коронавірусом, 27 людей померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

В Україні вже понад 1000 інфікованих коронавірусом, 27 людей померли

За останніми офіційними даними, кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася до 27. По всій країні зафіксовано 1072 хворих на COVID-19.

За добу в Україні зафіксували 175 нових випадків коронавірусу

За добу в Україні зафіксували 175 нових випадків коронавірусу

Станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, в Україні було підтверджено 1072 випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

"Станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці в Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ України, який присвячений поширенню цієї хвороби. Таким чином, протягом останньої доби в Україні було підтверджено 175 нових випадків зараження хворобою.

Усього в Україні станом на вечір п'ятниці зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19 - на п'ять випадків більше, ніж одну добу тому.

У МОЗ України також поінформували, що 22 людей вже одужали від хвороби.

Напередодні, 2 квітня, повідомлялося, що більшість померлих від COVID-19 в Україні мали тяжкі серцево-судинні захворювання, діабет, новоутворення, хвороби нирок і легень, а також були старші 50 років.

Раніше в п'ятницю повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, з 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. В громадських містах заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів. Також буде заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей.

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Разом з тим уряд заборонив інфікованим коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Послаблення цих обмежень стосуються тільки тих інфікованих, про яких немає кому подбати під час самоізоляції.

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