 В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації - Зеленський

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації, повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського. Також в ОПУ запевнили, що в ці заклади вже направили засоби для захисту новоприбулих.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо обсервації українців, що повертаються з-за кордону

В Україні вже готовий 61 заклад для обсервації українців, які прибувають з-за кордону. Про це повідомили на щоденній селекторній нараді президента України Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, інформує сайт глави держави у вівторок, 31 березня.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко запевнив, що в ці об'єкти - готелі та санаторії - вже спрямовані окуляри, костюми та маски, які мають захистити людей під час обсервації.

Додатково в Офісі президента України (ОПУ) обговорили процедуру ротації людей на обсервації. На нараді вирішили, що цим людям робитимуть ПЛР-тести на п'ятий-шостий день після прильоту. За умови негативного результату, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про збільшення оплати праці медиків, котре, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Читайте також: Примусова обсервація через коронавірус: що треба знати про цей захід

Зеленський закликав забезпечити лікарні та аптеки засобами захисту

Також Володимир Зеленський наголосив, що в кожній українській лікарні та аптеці мають бути засоби індивідуального захисту для лікарів і населення.

За даними ОПУ, одна тисяча коробок ПЛР-тестів (100 тисяч тестів), які прибули напередодні літаком з Південної Кореї, уже розподіляються між регіонами. Додатково привезуть ще 100 тисяч таких тестів, 40 тисяч окулярів багаторазового використання та респіратори високого ступеня захисту.

"Ми маємо зробити все, щоб у кожній лікарні та кожній аптеці були засоби захисту як для спеціалістів, так і для населення. Ми просто мусимо це зробити", –   наголосив Зеленський. Водночас за даними Тимошенка, респіратори, рукавички, витратне обладнання для штучної вентиляції легень "постійно направляються до лікарень". "Ми також додатково роздаємо ці засоби військовим, Міністерству охорони здоров’я та прикордонникам", - зазначив Тимошенко.

Він також наголосив, що до лабораторій направлять 12 спеціальних машин для проведення тестування, доставка яких в Україну очікується сьогодні. Крім того, розглядається можливість закупівлі вхідних рамок з неспиртовим дезінфектором для місць з великим скупченням людей.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно зафіксували 549 випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 13 летальних, а восьмеро людей одужали.

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