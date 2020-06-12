 В Україні анонсували масові перевірки закладів харчування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

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Новини

В Україні анонсували масові перевірки закладів харчування

В Україні через різке збільшення кількості хворих на COVID-19 планують почати масові перевірки закладів громадського харчування.

В Україні перевірятимуть заклади громадського харчування

В Україні перевірятимуть заклади громадського харчування

Міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олексій Чернишов вважає за необхідне провести на наступному тижні масові перевірки закладів громадського харчування. Про це він заявив у суботу, 20 червня, повідомляє пресслужба міністерства.

"Вважаю, що необхідні масові перевірки. Щонайменше 10 тисяч перевірок Держпродспоживслужби за дотриманням закладами громадського харчування норм мають відбутися вже наступного тижня", - сказав Чернишов на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За його словами, "відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог щодо проведення масових заходів". Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на COVID-19. "Тому необхідно терміново провести коригування протиепідемічних заходів для посилення контролю", - сказав він

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За результатами засідання комісії Укртрансбезпека, Держпродспоживслужба, Нацполіція отримають доручення посилити нагляд над дотриманням суб'єктами господарювання протиепідемічних норм; забезпечити здійснення заходів державного контролю за дотриманням об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил, встановлених МОЗ. Також буде доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм під час перевезення пасажирів на міському транспорті, а також на приміському залізничному транспорті та автотранспорті приміського та міжобласного сполучення.

Нагадаємо, що станом на ранок суботи, 20 червня, в Україні офіційно підтвердили 35 825 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли 994 людини з коронавірусом, 16406 пацієнтів одужали. Впродовж останньої доби зареєстрували 841 новий випадок інфікування коронавірусом, дев'ять людей, у яких підтвердили зараження, померли, 373 пацієнти одужали.

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