В українця на лайнері у Японії виявили коронавірус - МОЗ

На борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама, в українця, члена команди лайнеру, виявлено китайський коронавірус 2019-nCoV. Про це у неділю, 9 лютого, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Наразі українець знятий з лайнера та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Як повідомила виданню hromadske речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, стан інфікованого українця задовільний.

70 заражених коронавірусом на лайнері

Раніше цього дня Японія повідомила про нові шість випадків зараження коронавірусом на борту Diamond Princess. Загалом на лайнері виявлено вже 70 заражених вірусом.

В українському МОЗ зазначили, що Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері. Після їх повернення до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата їх повернення ще не визначена.

Карантин на Diamond Princess

Днями лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Це зробили, бо раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі. Загалом майже половина з 2666 пасажирів на судні - громадяни Японії.

Як повідомлялось, на території Китаю станом на 9 лютого підтверджено 37198 випадків інфікування коронавірусом та 811 померлих від хвороби. Таким чином кількість жертв епідемії коронавірусу 2019-nCoV вже є більшою, ніж під час спалаху іншого коронавірусу - тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS - у 2002-2003 роках. На сьогодні в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано, повідомили в українському МОЗ.

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