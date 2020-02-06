 В українця на лайнері у Японії виявили коронавірус - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

В українця на лайнері у Японії виявили коронавірус - МОЗ

Серед хворих на китайський коронавірус на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама, виявлений один громадянин України. Його стан задовільний.

Лайнер Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

На борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама, в українця, члена команди лайнеру, виявлено китайський коронавірус 2019-nCoV. Про це у неділю, 9 лютого, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Наразі українець знятий з лайнера та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Як повідомила виданню hromadske речниця міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, стан інфікованого українця задовільний.

70 заражених коронавірусом на лайнері

Раніше цього дня Японія повідомила про нові шість випадків зараження коронавірусом на борту Diamond Princess. Загалом на лайнері виявлено вже 70 заражених вірусом.

В українському МОЗ зазначили, що Державна прикордонна служба України має перелік усіх 25 громадян України, які перебувають на лайнері. Після їх повернення до України за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження. Дата їх повернення ще не визначена.

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Понад 70 мільярдів юанів виділено на діагностику та лікування вірусу 2019-nCoV. Тим часом з Уханю продовжується евакуація іноземних громадян. (09.02.2020)

Карантин на Diamond Princess

Днями лайнер Diamond Princess, на борту якого перебувають 2500 туристів та 1000 членів екіпажу, помістили на карантин в порту Йокогами в Японії. Це зробили, бо раніше лікарі виявили коронавірус у 80-річного чоловіка, який кілька днів тому зійшов з борту корабля в Гонконзі. Загалом майже половина з 2666 пасажирів на судні - громадяни Японії.

Як повідомлялось, на території Китаю станом на 9 лютого підтверджено 37198 випадків інфікування коронавірусом та 811 померлих від хвороби. Таким чином кількість жертв епідемії коронавірусу 2019-nCoV вже є більшою, ніж під час спалаху іншого коронавірусу - тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS - у 2002-2003 роках. На сьогодні в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом не зафіксовано, повідомили в українському МОЗ.

Дивитись відео 00:44

Роботи допомогають лікувати коронавірус (06.02.2020)

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


DW.COM

Коронавірус: бізнес вже кашляє

Новий коронавірус, який почав поширюватися з китайського Уханю, - загроза не лише здоров'ю, але й глобальній економіці. Деякі галузі вже заявляють про збитки. А що далі? (07.02.2020)  

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На території материкового Китаю за добу підтверджено ще 73 нових летальних випадки від коронавірусу. Тим часом на круїзному лайнері, де є українці, кількість інфікованих зросла до 61.

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