В Україну через системи переказу 2018 року надійшло 2,3 мільярда доларів

Національний банк України в четвер, 14 лютого, повідомив, що в 2018 році в Україну з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переказано 2,3 мільярда доларів в еквіваленті. При цьому найбільший обсяг переказів прийшов із США (17 відсотків), Ізраїлю (13 відсотків), Росії (9 відсотків), Італії (8 відсотків) та Польщі (7 відсотків).

Водночас за межі України 2018 року через системи переказу було надіслано у вісім разів меншу суму - 294 мільйонів доларів в еквіваленті. Найбільший обсяг переказів з України був спрямований до Росії (36 відсотків), Грузії (10 відсотків), Китаю (6 відсотків), Азербайджану (6 відсотків) та Узбекистану (4 відсотки).

У межах України, за даними НБУ, були 2018 року здійснені перекази на загальну суму 150,53 мільярда гривень або 5,54 мільярда доларів в еквіваленті. Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3 відсотка в порівнянні з 2017 роком.

Ці дані НБУ не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.