 В Україну через системи переказу 2018 року надійшло 2,3 мільярда доларів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.02.2019

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Економіка

В Україну через системи переказу 2018 року надійшло 2,3 мільярда доларів

Українці 2018 року отримали з-за кордону через системи переказу 2,3 мільярда доларів, повідомили в Національному банку України.

Wetsern Union у Нью-Йорку

Національний банк України в четвер, 14 лютого, повідомив, що в 2018 році в Україну з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переказано 2,3 мільярда доларів в еквіваленті. При цьому найбільший обсяг переказів прийшов із США (17 відсотків), Ізраїлю (13 відсотків), Росії (9 відсотків), Італії (8 відсотків) та Польщі (7 відсотків).

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Водночас за межі України 2018 року через системи переказу було надіслано у вісім разів меншу суму - 294 мільйонів доларів в еквіваленті. Найбільший обсяг переказів з України був спрямований до Росії (36 відсотків), Грузії (10 відсотків), Китаю (6 відсотків), Азербайджану (6 відсотків) та Узбекистану (4 відсотки).

У межах України, за даними НБУ, були 2018 року здійснені перекази на загальну суму 150,53 мільярда гривень або 5,54 мільярда доларів в еквіваленті. Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3 відсотка в порівнянні з 2017 роком.

Ці дані НБУ не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

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