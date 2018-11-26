В Україну після посилення контролю на кордоні не пустили 99 росіян

Українські прикордонники після посилення контролю на кордоні не пропустили на територію України 99 громадян Російської Федерації, повідомив у суботу, 1 грудня, керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Переважна більшість з них не змогла підтвердити цілі своєї поїздки в Україну, частина не мала необхідних документів для в'їзду в Україну. Ще була частина тих, хто перевищив термін перебування в нашій країні", - розповів Демченко в ефірі телеканалу "112.Україна". Водночас, за його словами, перетнуло державний кордон у напрямку України понад 780 росіян.

Демченко також повідомив, що попри заяви офіційної Москви, що не буде робитися дзеркальних дій, тільки впродовж 30 листопада російська сторона не пропустила на свою територію майже 40 громадян України. За останні три дні в Росію не пустили понад 110 українців. "При цьому Україна як правова держава, коли відмовляє іноземцям у праві в'їзду в Україну, чітко пояснює, чому, і видає картку-відмову. Росіяни, зі свого боку, без пояснення причини відмовляють нашим співвітчизникам і ніяких документів не надають", - сказав Демченко.

Нагадаємо, що 30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Після інциденту в Керченській протоці, де Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.