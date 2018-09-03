В Україну прибули десятки тисяч прочан-хасидів

На святкування юдейського Нового року Рош Гашана в Україну прибуло вже близько 28 тисяч прочан-хасидів. Про це в неділю, 9 вересня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. "Загалом співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч прочан", - інформує відомство.

Найбільше організованих груп хасидів - понад 10 тисяч осіб - прибуло 6 вересня. Оформлення прочан прикордонники проводили переважно в аеропортах "Бориспіль", "Жуляни", "Львів" та "Одеса", а також у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною, зазначається в повідомленні.

Цьогоріч свято триватиме звечора 9 по 11 вересня. Під час святкувань хасиди-паломники відвідують розташоване в Черкаській області місто Умань.

Днями Національна поліція за підсумками зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном повідомила, що цього року до України, як очікується, прибудуть від 50 до 80 тисяч прочан-хасидів. За словами посла Ізраїлю, про це свідчить інформація, що надходить з туристичних агентств та авіакомпаній, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Задля гарантування безпеки прочан на допомогу українським поліцейським цього року до Умані прибули 20 ізраїльських правоохоронців.