В Україну повертаються 14 українських моряків після ув'язнення у Лівії

З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели в лівійській в'язниці. Про це повідомляє пресслужба "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль" в п'ятницю, 19 червня.

"З охопленої збройним протистоянням Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць", - йдеться у повідомленні.

У фонді розповіли про задовільний стан здоров'я українських моряків після декількох років ув'язнення в лівійській в'язниці і голодування в минулому місяці.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується близько 13:00 19 червня, в Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.

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Як повідомляється, у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором. Влада Лівії заарештувала екіпаж "Рути" з 14 українців за обвинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".

У пресслужбі підкреслили, що згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це має відповідати власник вантажу. Усі вказівки від судновласника "Руті" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою. Утім, лівійці вилучили комп'ютер і через це екіпаж не міг довести свою невинуватість, йдеться у повідомленні.

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Слідство у справі українських моряків у Лівії закінчилося через 8 місяців після арешту, у них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті. "Усі 14 членів екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг відбилися на здоров'ї моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби", - розповіли у фонді.

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі прийняв рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута".

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