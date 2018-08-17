В Україну з Донецька переправили колишнього "міністра" "ДНР" - ЗМІ

Українські контррозвідники переправили на підконтрольну уряду територію колишнього "міністра культури" так званої "ДНР" Юрія Лекстутеса. Про це у неділю, 26 серпня, повідомив телеканал ТСН. За його даними, Лекстутес був нещодавно завербований і попросив евакуації з контрольованої бойовиками території. В Україні йому висунуто підозру за статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".

Очікується, що Лекстутес зможе повідомити немало інформації щодо верхівки сепаратистів у Донецьку. Адже він є єдиним з керівництва бойовиків, хто перебуває на підконтрольній Україні території.

Раніше сам Лекстутес очікував, що ватажка бойовиків у Донецьку Олександра Захарченка усунуть, після чого він очолить окуповану частину Донецької області. "Співробітник ГРУ (головне управління збройних сил РФ, яке займається розвідкою. - Ред.) Іванович мене представив як майбутнього главу "республіки", і що це вирішене питання. Мене ГРУ висунуло, але у них була конкуренція з ФСБ", - зазначив Лекстутес.

У разі згоди очолити самопроголошену "ДНР", йому в ГРУ пропонували силову підтримку. Як стверджує Лекстутес, у Кремлі за Донбас йде "справжня війна" між різними центрами впливу - ФСБ і ГРУ. У 2015 році в цьому протистоянні перемогла ФСБ, яке робить ставку на Олександра Захарченка. Після цього Лекстутеса затримали, але в підсумку випустили з-за ґрат.