В Україну загалом доставили майже 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусу - Ляшко

З початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 в Україну було доставлено 11 929 056 доз вакцин, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "А це означає що до кінця літа ми точно матимемо чим зробити обіцяні 10 мільйонів щеплень", - написав він у соцмережі Facebook в суботу, 31 липня.

Зокрема, від ініціативи COVAX Україна отримала 4 137 500 доз, гуманітарної допомоги від країн Європейського Союзу - 153 600 доз. Ще 7 637 956 доз були придбані коштом державного бюджету. Тільки цього тижня Україна прийняла 52,8 тисячі доз вакцини AstraZeneca, 430,5 тисячі доз Comirnaty від Pfizer-BioNTechта 764,4 тисячі CoronaVac від Sinovac Biotech. За словами міністра, зараз також розвантажують ще один чартер з 1,5 мільйона доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

Ляшко також уточнив, що зараз повний курс імунізації вакциною CoronaVac є підставою для перетину кордону таких країн, як Австрія, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Греція, Словенія, Болгарія, Туреччина, Єгипет та інших. "Вакцини розподіляються в регіони без затримок на нацскладах, а ті, що потребують умов ультрахолодового ланцюга, доставляються вже на наступний день після прибуття в країну", - наголосив Ляшко. Він додав, що зараз в Україні працює понад 350 центрів масової вакцинації і відкрилися майже всі підготовлені пункти щеплень.

Раніше цього ж дня міністерство охорони здоров'я повідомило, що наразі кількість осіб, які повністю вакциновані від коронавірусу, перевищила в Україні два мільйони.