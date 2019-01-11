В Україну від початку 2019 року не пустили майже 4700 росіян - ДПСУ

В Україну від початку 2019 року не змогли в'їхати 4670 громадян Російської Федерації. Про це у понеділок, 15 липня, агентству новин "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За минулу добу відмовили у в'їзді 33 громадянам РФ. Загалом від початку року це майже вже 4670 громадян", - зазначив Демченко. Як повідомив представник ДПСУ, серед основних причин відмови у в'їзді була неможливість підтвердити мету свого візиту.

"Були також ті, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. Якщо таких виявляли на кордоні, то їм відмовляли у в'їзді. Крім того, це супроводжується забороною на в'їзд в Україну терміном мінімум на три роки", - зазначив Демченко.

Протягом 2018 року співробітники Держприкордонслужби України відмовили в перетині кордону майже 6,5 тисячі громадян Російської Федерації. 30 листопада 2018 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану на частині території України Держприкордонслужба посилила заходи контролю на кордоні й обмежила в'їзд іноземців, передусім громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Під час дії воєнного стану з 26 листопада до 26 грудня 2018 року українські прикордонники відмовили в перетині кордону 1651 громадянину РФ.

Після завершення дії воєнного стану 26 грудня прикордонники продовжували здійснювати посилені заходи з перевірки в'їзду іноземних громадян до України. Як повідомили у Держприкордонслужбі 11 січня 2019 року, з моменту завершення дії воєнного стану в'їзд до України був заборонений понад 800 громадянам Росії. За перші три місяці 2019 року на територію України прикордонники не пропустили близько 1,5 тисячі росіян.