 В Украні запровадять міжнародний номер банківського рахунку IBAN | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2018

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Економіка

В Украні запровадять міжнародний номер банківського рахунку IBAN

З 1 квітня 2019 року банки в Україні відкриватимуть клієнтам нові рахунки в міжнародному стандарті IBAN, повідомили в Національному банку України. Для України IBAN складатиметься із двох літер та 27-ми цифр.

Україна запровадить IBAN

Україна запровадить IBAN

Національний банк України (НБУ) заявляє, що з квітня 2019 року запровадить міжнародний номер банківського рахунку IBAN, що дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським. Також застосування IBAN сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів НБУ, йдеться у повідомленні регулятора у суботу, 29 грудня.

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Банки в Україні почали запитувати у клієнтів підтвердження походження коштів під час будь-яких фіноперацій. Деякі вимагають підтверджувальні документи, якщо громадяни знімають гроші з уже давно відкритих рахунків. (24.11.2017)

Застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, у тому числі під час транскордонних переказів. Тобто всі перекази будуть здійснюватися лише з використанням IBAN. Утім, у період з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер у стандарті IBAN, пояснили у НБУ. З 1 квітня банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а вже діючі рахунки мають бути змінені до кінця жовтня відповідно із новим стандартом.

Як наголошують в НБУ, стандарт IBAN дозволить клієнтам банків зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк, що їх обслуговує, уникнути помилок у реквізитах рахунків та швидше здійснювати перекази та отримувати кошти. Крім того, використання IBAN у майбутньому зробить можливим застосування QR кодів, які міститимуть інформацію про IBAN, для спрощення сплати рахунків та обміну платіжною інформацією.

Для України IBAN складатиметься із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

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