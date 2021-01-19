В УДО пояснили, чому не пускають Тупицького до приміщення КС

Управління державної охорони (УДО) України у вівторок, 19 січня, вкотре не допустило главу Конституційного суду (КС) Олександра Тупицького до приміщення суду. Про це повідомила пресслужба суду.

У КС стверджують, що в УДО не повідомляють про причини недопуску Тупицького. За словами останнього, "вказане є черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи КС в цілому".

При цьому у КС нагадали, що президент України Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького від посади судді КС і додали, що "адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді Конституційного Суду України". У КС стверджують, що "нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції".

Своєю чергою, в Управлінні державної охорони запевнили, що "діють лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", посилаючись на указ Зеленського про відсторонення Тупицького, а також у зв'язку із зверненням Державного бюро розслідувань щодо дотримання положень Конституції України і Кримінально-процесуального кодексу.

Конституційний суд і криза

Нагадаємо, 28 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці. В Офісі президента пояснили, що рішення ухвалене на підставі клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення судді КСУ Тупицького від посади строком на два місяці. Це клопотання скероване на виконання Кримінального процесуального кодексу, у статті 154 якого передбачається, що посадові особи, призначені президентом, відстороняються від посади за клопотанням прокурора, і рішення ухвалює президент. Як повідомляв Офіс генпрокурора, Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Водночас сам Зеленський пояснив своє рішення метою "відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

У КСУ на це заявили, що президент вийшов за межі своїх повноважень. При цьому у КСУ вказали, що ні Конституція, ні спеціальний закон про КСУ не передбачають таких дій, як відсторонення судді КСУ від посади. Як пояснили в КСУ, гарантії суддівської незалежності полягають у тому, що у судді можуть бути припинені повноваження або він може бути звільнений з посади, причому останнє можливо тільки внаслідок рішення, ухваленого на пленарному засіданні КСУ.

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Як повідомлялося, конституційна криза в Україні триває від 27 жовтня минулого року, коли КСУ ухвалив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.