 В Угорщині учасники протесту взяли в облогу будівлю державної телекомпанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

В Угорщині учасники протесту взяли в облогу будівлю державної телекомпанії

Депутати опозиційних партій парламенту Угорщини закликали медіакомпанію MTVA оголосити вимоги протестувальників, які незадоволені новим "рабським законом" та політикою угорського уряду.

Протести в Будапешті (16 грудня 2018 року)

Протести в Будапешті (16 грудня 2018 року)

У столиці Угорщини тривають протести проти нового трудового законодавства, що допускає різке підвищення понаднормового робочого часу, а також проти політики уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. Увечері в понеділок, 17 грудня, близько тисячі людей зібралися перед будівлею громадської медіакомпанії MTVA, а кілька депутатів опозиційних партій угорського парламенту увірвалися до неї із закликами оголосити вимоги протестувальників.

"Ми хочемо говорити про свободу преси і поширити вимоги тисяч демонстрантів проти "закону про рабство", - заявив голова Угорської соціалістичної партії Берталан Той під час  імпровізованої прес-конференції. Опозиціонери звинуватили MTVA в ангажованості. За їхніми словами, медіакомпанія є "не приватним телебаченням" партії Орбана, а "телебаченням угорського народу, яке фінансуються з його податків". Співробітники служби безпеки MTVA витіснили двох опозиційних депутатів з будівлі. Ще одному парламентарію було надано медичну допомогу.

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Угорщина переживає найбільші протести за останні роки. Їх спричинив закон, який суттєво утискає права найманих працівників. Уряд Орбана, своєю чергою, вважає демонстрації результатом змови. (17.12.2018)

Тисячі людей вийшли на антиурядові протести у Будапешті після того, як угорський парламент ухвалив закон про збільшення кількості годин понаднормової роботи. За три останні дні були затримані близько 50 осіб. (15.12.2018)

Нагадаємо, протести в Угорщині активізувалися після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) закон, які критики та профспілки називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Згідно із законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин. Але профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати.

Невдоволення угорців спрямоване також в цілому проти політики правонаціонального уряду Угорщини, у тому числі щодо закону, через який з країни був змушений піти ліберальний Центральноєвропейський університет (CEU), заснований і фінансований американським мільярдером угорського походження Джорджем Соросом.

Напередодні на вулиці Будапешта вийшли 15 тисяч протестувальників. Демонстрації відбулись і в низці інших угорських міст. 

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