В Угорщині послаблюють коронавірусні обмеження

В Угорщині із середи, 7 квітня, починають діяти нові пом'якшення карантину, який ввели через пандемію коронавірусу, повідомляє агентство AFP. Зокрема, початок комендантської години, яка діє в країні з листопада 2020 року, перенесуть з 20:00 на 22:00.

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Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у відео, оприлюдненому у соцмережі Facebook напередодні, що магазинам слід дозволити відновити роботу.

Також з 19 квітня можуть відкритися школи, якщо до того часу усі учителі будуть вакциновані. При цьому готелі і заклади харчування залишаються зачиненими, пише агенція AFP.

За останніми офіційними даними, 2,5 мільйона жителів країни вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

У березні прем'єр Віктор Орбан заявляв, що магазини, які не продають товари першої необхідності, зможуть відновити роботу, коли буде щеплено 2,5 мільйона людей.

Останнім часом в Угорщині значно пришвидшили темпи вакцинації. Країна закупила російську і китайську вакцини, які наразі ще не схвалені до застосування на рівні Євросоюзу, і відклала терміни для щеплення другою дозою людей.

При цьому критики Орбана звинувачують його у "замилюванні очей", оскільки рівень смертності через коронавірс в Угорщині є одним з найвищих в ЄС. В країні, де проживає трохи менше 10 мільйонів людей, жертвами коронавірусу стали більше 22 тисяч осіб.

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