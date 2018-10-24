В Угорщині виправдали журналістку, засуджену за підніжку біженцю

Верховний суд Угорщини у вівторок, 30 жовтня, виправдав журналістку приватного інтернет-телеканалу N1TV Петру Ласло, яка у 2015 році підставила підніжку сирійському біженцю. Цим рішенням суд скасував попередній судовий вирок, згідно з яким у січні 2017 року журналістку було визнано винною та засуджено до трьох років позбавлення волі умовно.

"Відеорепортерка була виправдана у зв'язку з відсутністю порушення закону", - йдеться у рішенні суду, який врахував, що інцидент стався, коли кілька сотень мігрантів бігли, щоб врятуватись від поліцейського переслідування.

На думку суду, дії Петри Ласло хоч і були "морально невірними та протиправними", проте їх не можна трактувати як вандалізм. Репортерці мали бути висунуті обвинувачення в здійсненні адміністративного правопорушення, а не кримінального злочину, і наразі ця справа втратила свій термін давності, постановив суд.

Інцидент стався у вересні 2015 року біля пункту прийому біженців на півдні Угорщини неподалік від кордону з Сербією. На відео, поширеному у Youtube, а потім у ЗМІ, видно, як журналістка ставить підніжку мігранту, який біг, тримаючи на руках дитину. Чоловік внаслідок цього упав і випустив сина з рук. Сама журналістка вибачилась за свій вчинок і пояснила, що діяла у стані паніки, злякавшись натовпу людей, які бігли у її бік.

Внаслідок цього випадку Петра Ласло була звільнена з роботи. Чоловік, якому вона підставила підніжку, зрештою отримав притулок в Іспанії.