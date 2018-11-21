В Уганді на озері Вікторія затонуло судно: щонайменше 30 загиблих

Щонайменше 30 осіб загинули в результаті аварії судна, що сталася ввечері напередодні, 24 листопада, на озері Вікторія в Уганді. Станом на неділю, 25 листопада, рятувальникам вдалося врятувати 27 пасажирів судна.

Загальна кількість людей, що перебували на борту судна на момент затоплення, - понад 90 осіб, повідомляє агенція новин AP. Тому кількість загиблих може зрости. Причиною трагічного інциденту в місцевій поліції називають несприятливі погодні умови.

Про те, якою саме була місткість судна, нічого не повідомляється. Серед пасажирів човна був також і принц Уганди Дауді Кінту Васая. Його вдалося врятувати. На місці аварії тривають подальші пошуково-рятувальні роботи.