 В Уганді на озері Вікторія затонуло судно: щонайменше 30 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

В Уганді на озері Вікторія затонуло судно: щонайменше 30 загиблих

На борту затонулого судна перебувало понад 90 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, доля решти пасажирів є невідомою.

Озеро Вікторія

Рятувальники на місці аварії човна

DW.COM

У Танзанії водолази витягли із затопленого порому живого чоловіка майже через два дні після катастрофи. Число жертв на озері Вікторія продовжує зростати. (22.09.2018)

Понад 100 осіб з порому, що перекинувся напередодні на озері Вікторія, вдалося врятувати. Щонайменше 131 особа загинула. Рятувальні роботи тривають. (21.09.2018)

Щонайменше 30 осіб загинули в результаті аварії судна, що сталася ввечері напередодні, 24 листопада, на озері Вікторія в Уганді. Станом на неділю, 25 листопада, рятувальникам вдалося врятувати 27 пасажирів судна.

Загальна кількість людей, що перебували на борту судна на момент затоплення, - понад 90 осіб, повідомляє агенція новин AP. Тому кількість загиблих може зрости. Причиною трагічного інциденту в місцевій поліції називають несприятливі погодні умови. 

Про те, якою саме була місткість судна, нічого не повідомляється. Серед пасажирів човна був також і принц Уганди Дауді Кінту Васая. Його вдалося врятувати. На місці аварії тривають подальші пошуково-рятувальні роботи.

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