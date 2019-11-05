 В тюрмах Норвегії перебували десятки незаконно засуджених через соцдопомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

В тюрмах Норвегії перебували десятки незаконно засуджених через соцдопомогу

Уряд Норвегії вибачився за те, що протягом років багато отримувачів соцдопомоги були незаконно засуджені за шахрайство. Десятки людей відбули за це строки ув'язнення.

В норвезьких в'язницях перебували десятки отримувачів соціальної допомоги

В норвезьких в'язницях перебували десятки отримувачів соціальної допомоги

В Норвегії набирає обертів скандал через виявлення фактів незаконного засудження отримувачів соціальної допомоги, яким закидали шахрайство. Виявилось, що протягом багатьох років Норвезька служба праці та соціальних питань (NAV) неправильно трактувала чинне законодавство. Вона застосовувала старий норвезький закон, який передбачав, що отримувачі соціальної допомоги, котрі виїжджають за кордон, мають отримувати спеціальний дозвіл. В іншому випадку вважалось, що особи втрачають право на отримання соціальних виплат. 

Однак Норвегія є членом Європейського економічного простору та зобов'язана гарантувати основні свободи ЄС. Це означає, що з 2012 року норвезьке законодавство суперечило європейському, і уряд країни не мав права застосовувати старий закон.

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У німецькому місті Брауншвейг вихідці з Судану багаторазово отримували соціальні виплати, реєструючись під різними іменами. Один підозрюваний зареєструвався 12 разів. (02.01.2017)

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Проте NAV вимагала від близько 2,4 тисячі осіб повернути отриману допомогу, оскільки вони емігрували в інші європейські країни без попереднього дозволу. Щонайменше у 48 випадках отримувачі допомоги були засуджені, а 36 людей навіть отримали короткі терміни ув'язнення.

Норвезькі ЗМІ розповіли про випадок, коли медсестра, яка отримала інвалідність після того, як її побив пацієнт, перебралась до до друзів у Данії, де жила на норвезьку пенсію з інвалідності. Через це її засудили до 11 місяців ув'язнення.

Про такі неправомірні дії NAV стало відомо близько тижня тому. Уряд країни вибачився перед постраждалими. "Від імені уряду я прошу вибачення перед постраждалими та їхніми родинами", - заявила міністерка праці та соціальних питань Аннікен Хоглі під час виступу у парламенті країни.

Тепер має бути проведене ретельне розслідування, чому саме стались подібні інциденти і чи не відбувалось неправильного застосування законодавства в інших сферах.

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