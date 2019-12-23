 В Туреччині висунули обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2020

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В Туреччині висунули обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Хашоггі

Вісімнадцять підозрюваних обвинувачують у скоєнні умисного вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з застосуванням тортур, ще двох - у підбурюванні до злочину.

Журналіст був вбитий у жовтні 2018 року

Журналіст був вбитий у жовтні 2018 року

У Туреччині висунуті обвинувачення 20 підозрюваним у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, повідомила у середу, 25 березня, генпрокуратура в Стамбулі. Журналіст був вбитий в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі в жовтні 2018 року.

18 підозрюваних обвинувачують у скоєнні умисного вбивства з застосуванням тортур, ще двох - у підбурюванні до злочину. Дата судового розгляду поки не призначена. Одним з головних підозрюваних у вбивстві є колишній радник наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана  - Сауд аль-Кахтані. За версією слідства, саме він запланував цей злочин.

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Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб.

У червні в ООН опублікували звіт щодо вбивства Джамаля Хашоггі. Його авторка Агнес Калламар звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність "вартих довіри доказів", що вказують на причетність наслідного принца Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.

В грудні минулого року в Ер-Ріяді засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили сумарно до 24 років в'язниці.

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