В США затриманий колишній радник Трампа Роджер Стоун

У Флориді у п'ятницю, 25 січня, був затриманий колишній радник президента США Дональда Трампа політтехнолог Роджер Стоун. Йому пред'явлені обвинувачення за сімома пунктами в рамках розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори в США у 2016 році, яким займається спецпрокурор Роберт Мюллер, передає агенція AP. Зокрема, йому інкримінують перешкоджання правосуддю, тиск на свідків, надання неправдивих свідчень.

Стоун працював з Трампом під час передвиборчої кампанії. Мюллер розслідує, зокрема, викрадення та оприлюднення листування Демократичної партії. Повідомляється, що неназвані члени передвиборчої кампанії Трампа зв'язалися з Роджером Стоуном, щоб дізнатись, коли викрадені листи можуть бути оприлюднені.

Слідчі не звинувачують Стоуна у змові з сайтом WikiLeaks, який опублікував листи, або з російською розвідкою. Замість цього його обвинувачують у перешкоджанні слідству та брехні щодо його зв'язків з WikiLeaks.

В обвинувальному висновку докладно викладені розмови Стоуна щодо викрадених листів, опублікованих WikiLeaks за кілька тижнів до перемоги Трампа на виборах. В офісі Мюллера повідомили, що листи голови виборчого штабу кандидатки в президенти Гілларі Клінтон Джона Подеста були викрадені російською розвідкою.

Роджер Стоун заявив, що був готовий до обвинувачення протягом кількох місяців, але заперечує свою провину. Очікується, що він постане перед судом 25 січня.

Дивитись відео 01:38 Now live 01:38 хв Поділитись Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/33bUs Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)