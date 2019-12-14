 В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

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Новини

В Судані засудили до страти 27 силовиків за катування протестувальника

Після резонансної смерті катованого вчителя-протестувальника у Судані на початку року до смерті засудили 27 силовиків. Відтоді в країні скинули багаторічного президента, втримати владу намагаються військові.

Люди тримають портрет Ахмеда аль-Хейра під час засідання суду щодо його справи

Люди тримають портрет Ахмеда аль-Хейра під час засідання суду щодо його справи

Суд у суданському місті Омдурман у понеділок, 30 грудня, засудив до страти 27 силовиків. Їх визнали причетними до катування та смерті вчителя під час масових протестів проти тодішнього глави держави Омара аль-Башира. Вчителя Ахмеда аль-Хейра затримали наприкінці січня цього року. Його били і катували в приміщеннях секретної служби, на початку лютого він помер.

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Суданські військові та опозиція на урочистій церемонії підписали декларацію, що дозволить сформувати цивільний уряд. (17.08.2019)

Експрезидента Судану Омара аль-Башира визнали винним в корупції та засудили до двох років домашнього арешту. Його звинуватили в отриманні 25 мільйонів доларів США від Саудівської Аравії. (14.12.2019)

Поліція відкидала звинувачення у насильстві щодо затриманого, пояснивши його смерть "хворобою" та відмовившись надати будь-які деталі. Родичі загиблого повідомили, що його тіло було вкрито синцями. Суд тепер дійшов висновку, що "його смерть - це неминучий наслідок побиття та тортур", передає агенція AP. Дотримуючись традиції, заснованій на ісламському праві, суддя дав родині Аль-Хейра можливість "пробачити" підозрюваних, що могло призвести до їхнього помилування. Але вони відмовились це зробити.

Ще низку осіб, які постали перед судом, було засуджено до ув'язнення. Головний прокурор країни Тадж аль-Сер Алі аль-Гебр, привітав цей вирок, назвавши його "перемогою". Він закликав уряд країни приєднатись до конвенції ООН проти катувань.

Загибель аль-Хейра набула великого резонансу в Судані та призвела до посилення протестів. Зрештою у квітні цього року внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Цей судовий вирок є першим у справах щодо загибелі понад 200 протестувальників під час демонстрацій проти Омара аль-Башира.

Після усунення від влади Омара аль-Башира, який пізніше був засуджений до двох років домашнього арешту, функції уряду перебрала на себе Військова рада. Однак лідери протесту не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд. Зрештою військові та протестувальники досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період.

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