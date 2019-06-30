 В Судані військові й опозиція домовилися про перехідний уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Судані військові й опозиція домовилися про перехідний уряд

Суданські військові і альянс "За свободу і зміни" домовились про заснування верховної ради, місця в якій будуть виділяти за ротацією. Також буде створено технічний уряд.

Протести тривають в Судані з квітня

Протести тривають в Судані з квітня

У Судані правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Про це в ніч на п'ятницю, 5 липня, заявив посередник на переговорах, представник Африканського союзу в Судані Мохаммед Ель Хасан Веледа Лебат. Після перехідного періоду в країні повинні бути проведені вибори.

Сторони домовилися заснувати верховну раду, місця в якій будуть займати за ротацією військові і цивільні особи. Крім того, буде сформовано технічний уряд, який ініціює незалежне розслідування фактів насильства в ході придушення протестів на початку червня. Водночас створення законодавчого органу, де дві третини місць мали дістатися альянсу "За свободу і зміни", поки відкладено.

DW.COM

Після кривавого розгону демонстрації опозиції в столиці Судану Африканський Союз призупинив членство цієї країни в спільноті. Тим часом суданська опозиція каже про подальший тиск на неї з боку військових. (06.06.2019)

У столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Мітингарі вимагають передачу влади цивільному уряду. (30.06.2019)

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня військова рада перейщла до розгону наметового табору опозиції в Хартумі. Опозиція почала великомасштабну акцію громадянської непокори.

Також за темою

Sudan Khartum Massenproteste der Opposition

У Судані військові силою придушують мирні протести 30.06.2019

У столиці Судану Хартумі поліція та силовики розігнали учасників акції протесту проти нинішнього військового уряду, застосувавши сльозогінний газ. Мітингарі вимагають передачу влади цивільному уряду.

Sudan Khartum | Protest gegen Militärregierung | Einsatz von Tränengas

Під час придушення акцій протесту в Судані загинуло 11 осіб - активісти 01.07.2019

Військові Судану знову жорстко придушили акції протесту з вимогою передачі влади цивільному уряду. За даними активістів опозиції, загинуло не менше 11 осіб. Натомість влада каже про сімох загиблих.

Sudan Proteste vor dem Militär-Hauptquartier in Khartum

Спроба розгону протестної акції в Судані: є загиблі 03.06.2019

Щонайменше дві особи загинули внаслідок розгону акції протесту в центрі суданської столиці Хартума, повідомляють лікарі. Військові намагалися розблокувати будівлю армійського командування.

Реклама

Докладно

У Швейцарії заблоковано 72 мільйони франків Юрія Іванющенка

Швейцарія не віддає гроші Юрію Іванющенку

Юрію Іванющенку поки не бачити мільйонів на заблокованих швейцарських рахунках.  

Німецькі компанії суттєво збільшили інвестиції в Росію

Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію

У першому кварталі 2019 року німецькі компанії інвестували у Росію 1,8 мільярда євро, що на третину більше, ніж торік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  