В Судані військові й опозиція домовилися про перехідний уряд

У Судані правляча Військова рада і альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Про це в ніч на п'ятницю, 5 липня, заявив посередник на переговорах, представник Африканського союзу в Судані Мохаммед Ель Хасан Веледа Лебат. Після перехідного періоду в країні повинні бути проведені вибори.

Сторони домовилися заснувати верховну раду, місця в якій будуть займати за ротацією військові і цивільні особи. Крім того, буде сформовано технічний уряд, який ініціює незалежне розслідування фактів насильства в ході придушення протестів на початку червня. Водночас створення законодавчого органу, де дві третини місць мали дістатися альянсу "За свободу і зміни", поки відкладено.

Як повідомлялося, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня військова рада перейщла до розгону наметового табору опозиції в Хартумі. Опозиція почала великомасштабну акцію громадянської непокори.