В РФ політолога Крашеніннікова арештували на сім діб за пост у Telegram

Жовтневий районний суд Єкатеринбурга в четвер, 23 липня, засудив до семи діб арешту російського політолога і публіциста, гостьового коментатора медіакомпанії Deutsche Welle Федора Крашеніннікова у справі про повторну "образу представника влади". Про це в четвер, 23 липня, DW повідомив його адвокат Олексій Бушмаков. За порушення відповідної статті передбачені великий грошовий штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

У перерві між засіданням Федір Крашенінніков розповів DW, що стороні захисту фактично не надали достатньо часу на ознайомлення з матеріалами справи. "Була відмова дати нам час підготуватися, провести незалежну експертизу, викликати фахівців і задати їм відповідні питання", - підкреслив він. За його словами, на вивчення всіх паперів відвели "тільки пів години". Політолог додав, що всі ці обставини будуть викладені при подачі апеляції.

"Скарги від цивільних осіб не надходило"

Як уточнила сторона захисту, одна з експертиз у справі була підготовлена фахівцем, залученим поліцією, інша - Федеральною службою безпеки. При цьому скарг з боку громадськості на пост публіциста в його Telegram-каналі не надходило. За твердженням Крашеніннікова, "це не якісь цивільні особи написали скаргу, а поліція сама читає соціальні мережі, а потім порушує справи".

"Політично вмотивоване переслідування"

"Ми бачимо роль ФСБ, яка дуже бере активну участь, надаючи спеціально підготовлених експертів, що особисто мене переконує в тому, що це - політично мотивоване (переслідування. - Ред.), а не випадковий збіг обставин і не просто чиясь пильність",- вважає політолог. "Люди просто шукали привід, і знайшли його", - додав він.

Читайте також: У Росії дослідника сталінських репресій Юрія Дмитрієва засудили до 3,5 років колонії

Російський публіцист також висловив думку, що в той період, коли йшла підготовка до проведення голосування щодо поправок до Конституції РФ, пильність російських спецслужб "була посилена". "І під неї потрапили такі, як я, - патентовані критики влади", - резюмував він.

Звинувачення у зв'язку із записом у Telegram-каналі

Федір Крашенінніков був затриманий вранці 23 липня при виході зі свого будинку в Єкатеринбурзі. Публіцист пояснив, що звинувачення йому були висунуті у зв'язку із записом в Telegram-каналі від 14 березня, де він прокоментував засідання Конституційного Суду (КС) РФ щодо допустимої кількості президентських термінів в Росії.

Читайте також: Коментар: Хвиля репресій у Росії з благословення народу

У протоколі зазначалося, що політолог образив суддів КС, коли опублікував пост про прохання російського лідера Володимира Путіна до суду дати роз'яснення щодо кількості термінів. Грубий вислів, який при цьому вжив відповідач, згідно з висновком експерта, "носить принизливу і образливу характеристику суддів Конституційного Суду, тим самим (Крашенінніков. - Ред.) висловився в непристойній формі, яка ображає людську гідність і суспільну моральність, в даному випадку суддів Конституційного Суду РФ як органу, що здійснює державну владу в Російській Федерації", підкреслювалося в документі. Політолог у присутності адвоката дав свідчення в управлінні МВС Росії у Єкатеринбурзі. Після цього його доставили на слухання в Жовтневий районний суд.

Штраф через коментар з приводу арешту опозиціонера Волкова

Це вже повторне порушення провадження за однією і тією ж статтею. Раніше, 20 листопада 2019 року, Ленінський районний суд Єкатеринбурга оштрафував Крашеніннікова на 30 тисяч рублів за образу влади. Підставою тоді послужило повідомлення в Telegram від 10 червня 2019 року, в якому Крашенинников, коментуючи черговий арешт опозиціонера Леоніда Волкова, нецензурно відгукнувся про деяких російських суддів.

Читайте також:Суд у Москві визнав режисера Серебреннікова винним у шахрайстві

В середині жовтня співробітники Слідчого комітету РФ провели обшук в його квартирі, повідомивши, що Крашенінніков є свідком у справі Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Правоохоронці вилучили комп'ютер та викликали Федора Крашеніннікова на допит. Як зазначив політолог, він ніколи не працював у структурах Навального, але в його квартирі прописана колишня дружина, яка вже після розлучення деякий час співпрацювала зі штабом опозиційного політика.