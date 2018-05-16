 В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

В Росії хочуть обмежити частку іноземців у великих інтернет-компаніях

Раніше в Державній думі РФ запропонували обмежити іноземну участь в значущих інформаційних ресурсах до 20 відсотків, що обвалило акції "Яндекса". Уряд вирішив обмежитися планкою в 50 відсотків іноземного капіталу.

Під обмеження потрапляють великі інтернет-компанії

Під обмеження потрапляють великі інтернет-компанії

Уряд Росіїрозглянув і схвалив законопроєкт про частку іноземного капіталу в значущих інформаційних ресурсах. Відповідний документ опублікував у неділю, 20 жовтня, автор цього законопроєкту, депутат російської Держдуми Антон Горелкін у своєму телеграм-каналі. Всупереч пропозиції Горелкіна, який просив обмежити іноземну участь в значущих інформаційних ресурсах до 20 відсотків, уряд запропонував допустити іноземну частку до 50 відсотків мінус одна акція.

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10 жовтня пропозицію Горелкіна щодо обмеження іноземної участі обговорили на засіданні комітету російської Держдуми з інформаційної політики. На наступний день акції інтернет-концерну"Яндекс", який потрапляє в список "значущих інфоресурсів", впали на 18 відсотків. Падіння торкнулося і Mail.ru Group, чиї акції на Лондонській біржі впали на три відсотки.

Коментуючи законопроєкт, голова думського комітету з інформполітики Леонід Левін тоді припустив, що обмеження іноземної участі призведуть до погіршення інвестиційного клімату. "Коли я говорю, що ми стоїмо перед вибором між безпекою та інвестиціями, - це не просто так. По суті, дискусія звелася до цієї розвилки", - заявив він. При цьому остаточний перелік критеріїв, за якими інформаційні ресурси відноситимуться до значних, поки не вироблений.

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