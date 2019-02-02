 В Росії протестують проти ″сміттєвої реформи″ і звалищ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

В Росії протестують проти "сміттєвої реформи" і звалищ

У Москві, Санкт-Петербурзі і десятках інших міст Росії відбуваються акції протесту проти звалищ з відходами та політики влади щодо поводження зі сміттям в цілому.

Протест проти мусорної реформи в Северодвінську в грудні 2018 року

Протест проти мусорної реформи в Северодвінську в грудні 2018 року

У декількох десятках міст Росії в неділю, 3 лютого, відбуваються акції протесту проти так званої сміттєвої реформи і звалищ побутових відходів під девізом "Росія - не смітник". За даними організаторів, серед яких Архангельська громадянська ініціатива "Вільна північ", заходи заплановані у понад 20 регіонах. Портал "МБХ Медіа" повідомляє, що акції відбуваються в 53 містах в 32 регіонах. Серед них як великі міста, наприклад, Москва та Санкт-Петербург, так і невеликі населені пункти.

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Спершу киянка Маріанна Бойко відмовилася від пластикових пакетів. А нині майже не викидає сміття. Сім'я Бойко, як стверджує сама еко-активістка, звела свої відходи до мінімуму. DW розпитала, як їм це вдалося. (07.08.2018)

Німеччина - лідер Євросоюзу з повторного використання відходів. Тут у корисний обіг повертають 66 відсотків викинутого. Водночас німці і викидають найбільше сміття в ЄС. (18.04.2018)

У Ярославлі, Санкт-Петербурзі, Наро-Фомінську, Омську на вулиці вийшли 150-300 осіб. У місті Котлас Архангельської області активісти оцінили кількість демонстрантів в тисячу. У Красноярську, де температура повітря сягала мінус 38 градусів, зібралося близько 50 людей. У Москві на початок акції прийшли кілька сотень людей.

Акції супроводжуються затриманнями учасників. Так, в місті Калтан Кемеровської області були затримані три активісти. Як повідомляє штаб опозиційного політика Олексія Навального в Калінінграді, напередодні у організатора мітингу в цьому місті, члена регіональної ради партії "Яблуко" Віктора Горбунова пройшов обшук, проти нього порушили кримінальну справу за статтею про розповсюдження порнографії. У місті Коломна організатора мітингу В'ячеслава Єгорова напередодні суд відправив під домашній арешт на мйже два місяці, звинувативши в неодноразовому порушенні порядку проведення публічного заходу, написав в Twitter політик Геннадій Гудков.

Весь 2018 рік у Росії з різною інтенсивністю тривали мітинги за чисте повітря і проти московського сміття. В середині січня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про створення державної корпорації, якій доручать створити комплексну систему поводження з твердими побутовими відходами в країні.

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