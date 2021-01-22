В Росії почалися протести на підтримку Навального

Жителі міст на Далекому Сході Росії у неділю, 31 січня, вийшли на акції протесту на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального та його соратників.

Протестувальники вийшли на вулиці Владивостока, Хабаровська, Южно-Сахалінська, Благовіщенська, Петропавловська-Камчатського, Магадану.

За даними управління МВС по Хабаровському краю, у Хабаровську було затримано 13 людей. Всього, за офіційними даними, в акції взяли участь 58 осіб.

У Владивостоці, за інформацією місцевої влади, на мітинг на підтримку Навального вийшли близько 60 осіб, а за даними "Нової газети" - близько 70 людей. За неофіційними даними, там затримали близько 20 людей, з них двоє журналісток, яких згодом відпустили. Офіційних даних про кількість затриманих в цьому місті поки немає.

У Благовіщенську, за інформацією сайту "ОВД-Инфо", затримали журналіста "Радіо Свобода", який прямував до місця проведення акції, але не дійшов до нього.

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За даними "Нової газети", на Камчатці на мітинг вийшли кілька десятків людей, причому "поліцейських було не менше, ніж протестувальників". У Магадані, за інформацією місцевого видання "Весьма", в протестній акції взяли участь близько 50 осіб.

Напередодні стало відомо, що 31 січня, у день, коли по всій Росії заплановані повторні акції на підтримку Навального і його соратників, влада Москви закриває центр для пішоходів, сім станцій метро на вхід і вихід, змінить маршрути громадського транспорту і подекуди навіть заборонить прохід пішоходів.

Нова хвиля протестів стартувала в РФ 23 січня. Тоді, за даними опозиції, акції пройшли більш ніж у 120 містах по всій Росії, у них взяли участь близько 160 тисяч осіб. За даними правозахисників, під час тих акцій було затримано кілька тисяч осіб, порушено десятки кримінальних справ.

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