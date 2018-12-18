В Росії перевірять телеканал BBC

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд") у п'ятницю, 21 грудня, повідомила про початок перевірки телеканалу BBC World News та ресурсів каналу в інтернеті. Матеріали телеканалу перевірять на відповідність російському законодавству. Перевірка пов'язана з винесенням британським регулятором Ofcom рішення про порушення каналом Russia Today правил мовлення у Великобританії.

У Кремлі заявили, що до британської телерадіокомпанії накопичилося багато питань у зв'язку з заангажованістю висвітлення подій, зокрема, щодо операцієї російських військових у Сирії. "У різних відомств в Москві неодноразово з'являлися питання щодо конкретних матеріалів, конкретних епізодів з висвітлення подій, пов'язаних з РФ", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс".

Тим часом представник ВВС заявив, що телерадіокомпанія дотримується всіх правил і норм російського законодавства. "У Росії, як і в усіх інших країнах світу, BBC надає аудиторії незалежну інформацію з дотриманням всіх правил і норм місцевого законодавства", - повідомив він.

Напередодні британський медіарегулятор Ofcom визнав російський телеканал Russia Today винним в порушенні правил мовлення, вказавши на недотримання принципу неупередженості в семи новинних та інформаційних програмах, які вийшли в ефір з 17 березня до 26 квітня.

Серед іншого, темами передач стали отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США і український конфлікт. Керівництво Ofcom вказало, що до російського телеканалу можуть бути застосовані різного роду санкції, включаючи відкликання ліцензії та штраф до 250 тисяч фунтів стерлінгів.