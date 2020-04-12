В Росії за добу виявили понад 11 тисяч інфікованих коронавірусом

Число заражених коронавірусом в Росії стрімко зростає. За минулу добу в країні зафіксовано 11 231 новий випадок інфікування, повідомив у четвер, 7 травня, оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

Всього у Росії зареєстровано 177 160 випадків COVID-19. Таким чином за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), країна зараз посідає п'яте місце у світі за числом хворих на коронавірус, поступаючись лише США, Іспанії, Італії та Великобританії.

Втім російська влада припускає, що справжня кількість інфікованих може бути значно більшою. За словами мера Москви Сергія Собяніна, зараз лише у столиці "реально" заражено приблизно 2-2,5 відсотка всього населення. "У перерахунку на цифри це близько 300 тисяч людей", - сказав він в інтерв'ю каналу "Росія 24". За офіційними даними оперативного штабу, зараз у Москві виявлено 92 676 інфікованих коронавірусом осіб.

Собянін наполягає на необхідності виявлення усіх інфікованих. "Максимально. Наскільки можливо. Для чого? Для того, щоб посадити їх на карантин, щоб вони не заражали інших - своїх сусідів і колег на роботі. Якщо необхідно, виписати їм лікування амбулаторне, щоб вони не доводили до важкого стану", - сказав він.

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