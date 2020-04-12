 В Росії за добу виявили понад 11 тисяч інфікованих коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

В Росії за добу виявили понад 11 тисяч інфікованих коронавірусом

За числом офіційно підтверджених випадків інфікування коронавірусом Росія зараз посідає п'яте місце у світі. Мер Москви вважає, що реальна кількість хворих більша, лише у столиці - близько 300 тисяч.

В Росії все більше людей інфікуються коронавірусом

В Росії дедалі більше людей інфікуються коронавірусом

Число заражених коронавірусом в Росії стрімко зростає. За минулу добу в країні зафіксовано 11 231 новий випадок інфікування, повідомив у четвер, 7 травня, оперативний штаб з боротьби з коронавірусом.

Всього у Росії зареєстровано 177 160 випадків COVID-19. Таким чином за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), країна зараз посідає п'яте місце у світі за числом хворих на коронавірус, поступаючись лише США, Іспанії, Італії та Великобританії.

Втім російська влада припускає, що справжня кількість інфікованих може бути значно більшою. За словами мера Москви Сергія Собяніна, зараз лише у столиці "реально" заражено приблизно 2-2,5 відсотка всього населення. "У перерахунку на цифри це близько 300 тисяч людей", - сказав він в інтерв'ю каналу "Росія 24". За офіційними даними оперативного штабу, зараз у Москві виявлено 92 676 інфікованих коронавірусом осіб.

Собянін наполягає на необхідності виявлення усіх інфікованих. "Максимально. Наскільки можливо. Для чого? Для того, щоб посадити їх на карантин, щоб вони не заражали інших - своїх сусідів і колег на роботі. Якщо необхідно, виписати їм лікування амбулаторне, щоб вони не доводили до важкого стану", - сказав він.

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  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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