 В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів

Російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент виїхав з Росії ще у 2017 році.

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ включила до переліку терористів і екстремістів російського журналіста Аркадія Бабченка, який залишив територію Російської Федерації в 2017 році.

Відповідний запис з'явився в четвер, 9 липня, в реєстрі на сайті Росфінмоніторингу, повідомляє агентство "Інтерфакс". Про причини такого рішення не повідомляється.

Сам Бабченко у відповідь на зарахування його до списку терористів віджартувався. "…й випити нема з ким, таку подію відсвяткувати. Ех, життя терористичне", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Аркадій Бабченко - російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент, видавець. У лютому 2017 року повідомив, що тимчасово покинув Росію у зв'язку з погрозами на свою адресу та адресу своєї сім'ї. Після цього він жив у Празі, потім в Ізраїлі, з серпня 2017 року мешкав у Києві.

Читайте також: Суд випустив із в'язниці засудженого організатора замаху на журналіста Бабченка

29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім і влада України повідомили, що Бабченка, який з 2017 року працював на телеканалі ATR у Києві, застрелили на сходах його будинку в Києві, але потім з'ясувалося, щоце було інсценування. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ.

В справі "замаху на Аркадія Бабченка" був засуджений 50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер". Суд визначив йому покарання - чотири з половиною роки позбавлення волі після того, як Герман уклав угоду зі слідством.

Читайте також: Рік справі Бабченка: запитання без відповідей

У листопаді минулого року Бабченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що виїхав з України через півроку після обрання нового президента, як він пообіцяв раніше. У коментарях до посту Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю, однак збирається повернутися в Україну в майбутньому.

Дивитись відео 03:31

"Смерть" Бабченка: реакція Заходу (31.05.2018)

Також за темою

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Рік справі Бабченка: запитання без відповідей 29.05.2019

Чому єдиного засудженого за замах на журналіста звільняють з тюрми, а іншого ніяк не почнуть судити, та чи вдалося слідчим встановити російський слід? У справі Бабченка за рік кількість відкритих запитань лише зросла.

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Аркадій Бабченко: Я хотів би побачити в суді докази проти моїх "вбивць" 02.10.2018

Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби.

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин 01.10.2018

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".

Реклама

Докладно

У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

Нові правила для далекобійників у ЄС: що зміниться

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв.  

Будівництво Північного потоку-2 нині у підвішеному стані (Reuters/V. Vaganov)

Від чого потерпає "Газпром" (відео)

Низькі ціни на газ, "Північний потік-2", Китай, Туреччина і газова директива ЄС. Проблеми "Газпрому" - в огляді DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  