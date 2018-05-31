В Росії включили Аркадія Бабченка до списку терористів

Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ включила до переліку терористів і екстремістів російського журналіста Аркадія Бабченка, який залишив територію Російської Федерації в 2017 році.

Відповідний запис з'явився в четвер, 9 липня, в реєстрі на сайті Росфінмоніторингу, повідомляє агентство "Інтерфакс". Про причини такого рішення не повідомляється.

Сам Бабченко у відповідь на зарахування його до списку терористів віджартувався. "…й випити нема з ким, таку подію відсвяткувати. Ех, життя терористичне", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Аркадій Бабченко - російський письменник і опозиційний журналіст, військовий кореспондент, видавець. У лютому 2017 року повідомив, що тимчасово покинув Росію у зв'язку з погрозами на свою адресу та адресу своєї сім'ї. Після цього він жив у Празі, потім в Ізраїлі, з серпня 2017 року мешкав у Києві.

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29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім і влада України повідомили, що Бабченка, який з 2017 року працював на телеканалі ATR у Києві, застрелили на сходах його будинку в Києві, але потім з'ясувалося, щоце було інсценування. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ.

В справі "замаху на Аркадія Бабченка" був засуджений 50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер". Суд визначив йому покарання - чотири з половиною роки позбавлення волі після того, як Герман уклав угоду зі слідством.

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У листопаді минулого року Бабченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що виїхав з України через півроку після обрання нового президента, як він пообіцяв раніше. У коментарях до посту Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю, однак збирається повернутися в Україну в майбутньому.