В Помпеях знайшли античну колісницю з еротичними мотивами

В руїнах давньоримського міста Помпеї археологи відкопали велику чотириколісну церемоніальну колісницю з часів античності. Вона майже не пошкоджена, повідомив археологічний парк у суботу, 27 лютого.

"Помпеї продовжують дивувати усіма своїми відкриттями, і це буде продовжуватись ще багато років, оскільки розкопати потрібно ще 20 гектарів", - заявив міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Елемент знайденої в Помпеях колісниці

Знахідку виявили у районі заміської вілли Чівіте Джуліані на північ від стін стародавнього міста. У 2018 році на цьому ж місці були знайдені останки трьох коней.

Колісниця декорована бронзовими та олов'яними деталями та прикрашена еротичним зображенням чоловіка та жінки. На думку дослідників, двомісна колісниця збереглася в майже ідеальному стані, оскільки її не використовували в повсякденному житті та для сільськогосподарських робіт. Ймовірно, її використовували заможні мешканці під час свят та урочистих заходів. Під час розкопок дослідники також знайшли бронзове спорядження для коней.

Це місце також зацікавило грабіжників, які намагалися вести там розкопки та вирили кілька тунелів. Це спричинило шкоду знахідкам. Прокуратура розслідує цю справу.

Археологи під час розкопок в Помпеях



