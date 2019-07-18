 В першій половині липня на Донбасі загинули троє цивільних - СММ ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Новини

В першій половині липня на Донбасі загинули троє цивільних - СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі підтвердила інформацію про трьох загиблих і 13 поранених на Донбасі цивільних осіб у період з 1 по 14 липня.

У зоні розмежування поблизу Станиці Луганської

У зоні розмежування поблизу Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) підтвердила інформацію про трьох загиблих і 13 поранених цивільних осіб у період з 1 по 14 липня. "Місія підтвердила інформацію про трьох загиблих і 13 поранених цивільних осіб у період з 1 по 14 липня", - йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter у п'ятницю, 19 липня.

Також повідомляється, загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку року досягла 81 людини - 10 осіб загинули і 71 дістала поранення. У 2018 році за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, на Донбасі загинули 55 мирних жителів і 224 були поранені. 

DW.COM

Німецька канцлерка та український президент провели телефонну розмову щодо ситуації на Донбасі. Анґела Меркель та Володимир Зеленський наголосили на важливості обміну заручниками і полоненими. (16.07.2019)

На Донбасі один український військовий загинув та ще двоє отримали поранення, повідомили у пресслужбі штабу ООС. (19.07.2019)

Як повідомлялося, нещодавно тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі під час засідання у Мінську домовилася про режим припинення вогню з опівночі 21 липня на час збору врожаю.

Крім того, учасники ТКГ зобов'язалися забезпечити повний і безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України.

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