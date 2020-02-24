В очікуванні пандемії: головне - виграти час

Попри безпрецедентні заходи безпеки, Європі таки не вдалося уникнути стрімкого поширення коронавірусу. Переламним моментом стала ситуація в Італії. Якщо донедавна у поодиноких випадках у різних європейських країнах, як правило, можна було прослідкувати ланцюжок зараження вірусом, який вів до Китаю, то в Італії все інакше. У жодному з декількох сотень підтверджених випадків захворювання не вдалося встановити "китайський слід". Заходи контролю за поширенням вірусу на кордонах країн втрачають дієвість.

Саме за таким сценарієм вірус дещо раніше вже набув значного поширення в різних регіонах світу - від Південної Кореї до Ірану. Ще до спалаху зараження в Італії фахівці німецького Інституту імені Роберта Коха попереджали про високу імовірність пандемії - глобальної транскордонної епідемії коронавірусу. Про приготування до стрімкого поширення вірусу через кордони говорить і Всесвітня організація охорони здоров’я.

Наскільки висока смертність?

На порозі імовірної пандемії стає дедалі актуальнішим питання: наскільки небезпечний новий вірус? За даними китайського відомства охорони здоров'я, переданими фахівцям ВООЗ, смертність від коронавірусу становить пересічно 2,3 відсотка. Йдеться передовсім про людей похилого віку і тих, хто страждає на тяжкі хронічні захворювання, як-от діабет або гіпертонія. За даними ВООЗ, серед захворілих на СOVID-19 майже немає дітей. Серед людей віком понад 80 років смертність сягає 15 відсотків, констатують китайські лікарі. Натомість у віці від 10 до 39 років від коронавірусу помирають пересічно двоє з тисячі інфікованих.

Водночас наведені китайською владою показники смертності чимало західних експертів називають завищеними: багато випадків інфекції у Китаї залишаються незареєстрованими, бо хворі не звертаються до лікарів. За даними ВООЗ і китайської влади, у 80 відсотках випадків в інфікованих спостерігаються лише м'які симптоми. У таких випадках захворювання важко відрізнити від грипу чи інших гострих респіраторних вірусних захворювань. Попри те, що типовим для коронавірусу симптомом називають ураження дихальних шляхів і легенів, лише 14 відсотків ідентифікованих у Китаї хворих потерпають від сильної задухи, для менше половини з них загроза є критичною.

Смертність як від грипу?

Провідний фахівець Інституту вірусології берлінської клініки "Шаріте" професор Крістіан Дростен (Christian Drosten) вказує на те, що за межами Китаю фіксуються значно нижчі показники смертності. "Ми маємо справу зі смертністю, яку ми спостерігаємо і під час будь-якої пандемії грипу", - зазначив Дростен у нещодавньому інтерв'ю Deutschlandfunk. Очолюваний ним Інститут вірусології визначено федеральним міністерством охорони здоров'я ключовим у Німеччині фаховим центром, який здійснює моніторинг епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу. Саме у "Шаріте" надсилають аналізи з усієї Німеччини для виявлення нового вірусу у пацієнтів.

Кількість смертей у Європі поки занизька, аби вираховувати точну статистику смертності. Водночас модельні розрахунки фахівців ВООЗ оцінюють пересічну смертність від нового коронавірусу на рівні від 0,5 до 1 відсотка, що вище за показники смертності від грипу. Водночас, це значно менше за смертність під час іншої небезпечної пандемії - SARS (важкий гострий респіраторний синдром). Смертність від цього вірусу у 2002-2003 роках сягала десяти відсотків.

Можливі сценарії поширення

Хоча у Німеччині досі було зафіксовано лише півтора десятки випадків, які всі без винятку були пов'язані із зараженням у Китаї, Крістіан Дорстен припускає, що рано чи пізно світ матиме справу з пандемією. "Можливо, ми не одразу матимемо справу з великою пандемічною хвилею. Натомість протягом літніх місяців може спостерігатися пауза, а потім наступної зими все почнеться знову", - припускає провідний німецький епідеміолог.

Охорона на вході до санаторії, де утримують на карантині українців, що прибули з Китаю

Керівник профільного відділення "Шаріте" радить лікарям і пацієнтам налаштовуватися на сприйняття коронавірусу як звичайного застудного захворювання. Як і у випадку з грипом, каже фахівець: якщо оголошено про епідемію, варто уникати масових заходів і частіше мити руки. "Треба чітко усвідомити: для більшості населення це не така вже й страшна хвороба. Треба захищати від неї старих людей. Але не варто піддаватися якимось теоріям змови із соцмереж і уявляти собі сценарії з голлівудських фільмів про катастрофи", - застерігає Дростен.

Півтора роки на вакцину

Знизити смертність серед людей з груп ризику - літніх і людей з важкими хронічними хворобами - могла би вакцинація. Утім, її розробка займе не менше ніж півтора роки, прогнозують експерти. При цьому незрозуміло, чи на момент появи вакцини вона взагалі буде ще актуальною. Показовою у цьому плані була пандемія свинячого грипу десять років тому. Після того, як провідні індустріальні країни світу витратили мільярди на закупівлю терміново розробленої провідними фармаконцернами вакцини, з'ясувалося, що пандемія пішла нанівець - ще до масової вакцинації. Вірус відтоді більше масово не виявлявся і мільйони доз вакцини довелося утилізувати.

Так само раптово після оголошення пандемії зник і SARS. У цього вірусу багато спільного з нинішнім коронавірусом, який навіть отримав відповідну назву - SARS-CoV-2. "Перший" SARS так само виник у Китаї і звідти поширювався протягом 2002-2003 років. Попередник нинішнього коронавірусу так само, імовірно, перейшов на людей від тварин. Від важкої атипової пневмонії, викликаної SARS, тоді загинули близько семисот людей. За межами Китаю попередник нинішнього коронавірусу, щоправда, поширився передовсім у Канаді. В Європі були зафіксовані лише поодинокі випадки.

Вакцина від свинячого грипу так і не знадобилася

Протриматись до літа

SARS-CoV-2 розповсюджується значно швидше за свого попередника. Нерідко інфіковані поширюють вірус, навіть не помічаючи у себе симптомів хвороби. Тому епідеміологи очікують у підсумку значно більших масштабів, ніж під час попередніх пандемій. На даному етапі головне завдання - виграти час, констатує Крістіан Дорстен. Аби імовірна епідемія коронавірусу не співпала з щорічною епідемією грипу, яка саме зараз спостерігається, зокрема, у Німеччині. "Якщо випадків захворювання буде багато, то будуть серед них і деякі важкі. Для них потрібні місця у реанімаційних відділеннях, а там завжди місць небагато. І вони зазвичай потрібні для тих, хто пройшов операцію, або важкохворих", - каже Дорстен.

При цьому щорічне зимове навантаження на систему охорони здоров'я від епідемії грипу не варто недооцінювати. За оцінкою Інституту Роберта Коха, лише у Німеччині щороку від грипу гинуть від декількох сотень до двох десятків тисяч людей.

Що може робити кожен

Незалежно від того, чи будуть найближчим часом в Україні виявлені перші випадки інфекції новим коронавірусом, убезпечити себе і уповільнити поширення вірусу допоможуть звичайні правила гігієни, які актуальні кожного сезону гострих респіраторних вірусних інфекцій. Крім регулярного миття рук, експерти ВООЗ рекомендують також триматися на відстані не менше метра від людини, яка має характерні ознаки хвороби: передовсім кашель, нежить і високу температуру. Щоби уповільнити поширення вірусів, наголошують епідеміологи, важливо кашляти не в руку, а у рукав або одноразову паперову хустку. Лікарі рекомендують також не торкатися руками обличчя - будь-який контакт з брудними руками в області рота і носа може обернутися інфекцією.